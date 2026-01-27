बैंककर्मियों की हड़ताल से करोड़ों का लेनदेन अटका, बैंकों में पसरा रहा सन्नाटा

जैसलमेर में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर मंगलवार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंककर्मी एक दिवसीय देशव्यापी हड़ताल पर रहे। इस हड़ताल के चलते शहर सहित जिले भर में बैंकिंग कामकाज पूरी तरह ठप रहा। गौरतलब है कि चौथे शनिवार, रविवार और गणतंत्र दिवस के कारण पिछले तीन दिनों से बैंक बंद थे और मंगलवार को हड़ताल के चलते लगातार चौथे दिन बैंकों में सन्नाटा रहा। इससे करोड़ों रुपए का लेनदेन और चेक क्लियरेंस अटक गया है। जैसलमेर स्थित एसबीआइ, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ,यूनियन बैंक आदि सार्वजनिक बैंक शाखाओं पर ताले लटके रहे। जिन ग्राहकों को इस हड़ताल की जानकारी नहीं थी, वे शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से वहां तक आकर मायूस लौटे। इस हड़ताल का असर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ-साथ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंक और निजी क्षेत्र के बैंकों पर भी देखा गया।