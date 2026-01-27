रामदेवरा: नाले के भीतर धंसा ट्रक, हादसा टला.. एक घंटे बाधित रहा यातायात

रामदेवरा कस्बे के पास राष्ट्रीय राजमार्ग- 11 से जुड़ी लिंक रोड पर मंगलवार को एक ट्रक का टायर बरसाती पानी निकासी के नाले में धंस गया। घटना के कारण सड़क पर करीब एक घंटे तक यातायात बाधित रहा। जानकारी के अनुसार कस्बे के पास नेशनल हाईवे पर बने पुलिया के पास साइड रोड से एक ट्रक गुजर रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि एन एच -11 पर बरसाती पानी निकासी के लिए बनाए गए नाले का निर्माण कार्य के दौरान कम गुणवत्ता की सामग्री लगाकर निर्माण करने से वर्तमान में ये बरसाती नाला विभिन्न जगहों पर क्षतिग्रस्त अवस्था में है। उसमें भी नाले के ऊपर सीमेंट और सरियों का पतला ढक्कन लगा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इस संबंध में कई बार विभागीय अधिकारियों से शिकायतें की थीं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।