जैसलमेर: धूप मद्धम होने से दिन का पारा 3 डिग्री गिरा

सुबह आसमान में कोहरा छाया हुआ था और उसके बाद भी दिन भर आकाश में बादलों के छाए रहने और धूप की किरणों के बेजान हो जाने से पारा 3 डिग्री गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 24.3 और न्यूनतम 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले शनिवार को क्रमश: 27.3 व 11.1 डिग्री रहा था। गौरतलब है कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में जैसलमेर क्षेत्र में हल्की बारिश आने के भी आसार हैं। ऐसे में एक बार फिर सर्दी चमक दिखा सकती है।