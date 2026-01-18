जैसलमेर: धूप मद्धम होने से दिन का पारा 3 डिग्री गिरा

स्वर्णनगरी में मौसम एक बार फिर रंग बदलता प्रतीत हो रहा है। पिछले दिनों से दिन में तेज धूप के चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी से लोगों को एकाएक हल्की गर्मी का अहसास होने लगा था, उस पर रविवार को एकदम से विराम लग गया।
सुबह आसमान में कोहरा छाया हुआ था और उसके बाद भी दिन भर आकाश में बादलों के छाए रहने और धूप की किरणों के बेजान हो जाने से पारा 3 डिग्री गिर गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 24.3 और न्यूनतम 10.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले शनिवार को क्रमश: 27.3 व 11.1 डिग्री रहा था। गौरतलब है कि मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार आगामी दिनों में जैसलमेर क्षेत्र में हल्की बारिश आने के भी आसार हैं। ऐसे में एक बार फिर सर्दी चमक दिखा सकती है।
