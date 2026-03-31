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जैसलमेर

कला में 97.15, विज्ञान में 97.67 और वाणिज्य में 88.68 प्रतिशत रहा जैसलमेर जिले का परिणाम

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से मंगलवार को 12वीं कक्षा के तीनों संकायों कला, विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम एक साथ घोषित कर दिया गया।

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जैसलमेर

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Deepak Vyas

Mar 31, 2026

- तीनों संकायों में गत वर्ष से कम रहा परिणाम

जैसलमेर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से मंगलवार को 12वीं कक्षा के तीनों संकायों कला, विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम एक साथ घोषित कर दिया गया। जैसलमेर जिले में कला में 97.15, विज्ञान में 97.67 और वाणिज्य में 88.68 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जहां कला और विज्ञान में जैसलमेर जिले का परिणाम गत वर्ष की तुलना में मामूली कम रहा वहीं वाणिज्य में इसमें अच्छी खासी कमी आई। बोर्ड की कक्षा 12 के तीनों संकायों में कुल परिणामों की दृष्टि से छात्राओं का सफलता प्रतिशत छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा।

परिणामों ने दी खुशी

सुबह 10 बजे के बाद बाद परिणाम की घोषणा होते ही बेहतर अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। परिजनों और मित्रों ने उन्हें मिठाइयां खिलाई। वहीं होनहारों को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। छात्र-छात्राओं में एक दूसरे का परिणाम जानने की प्रबल उत्कंठा देखी गई।

- परिणाम में फिर बेहतर रही बेटियां

कला वर्ग -

परीक्षा में बैठे

छात्र - 3176

छात्राएं - 2576

कुल - 5752

....

उत्तीर्ण छात्र - 3067

प्रथम श्रेणी - 2062

द्वितीय श्रेणी - 903

तृतीय श्रेणी - 95

उत्तीर्ण - 7

प्रतिशत - 96.57

....

उत्तीर्ण छात्राएं - 2521

प्रथम श्रेणी - 1915

द्वितीय श्रेणी - 555

तृतीय श्रेणी - 50

उत्तीर्ण - 01

प्रतिशत - 97.86

.....

कुल उत्तीर्ण - 5588

प्रथम श्रेणी - 3977

द्वितीय श्रेणी - 1458

तृतीय श्रेणी - 145

उत्तीर्ण - 8

प्रतिशत - 97.15

विज्ञान वर्ग -

परीक्षा में बैठे

छात्र - 539

छात्राएं - 277

कुल - 816

....

उत्तीर्ण छात्र - 525

प्रथम श्रेणी - 437

द्वितीय श्रेणी - 76

तृतीय श्रेणी - 1

उत्तीर्ण - 11

प्रतिशत - 97.40

....

उत्तीर्ण छात्राएं - 272

प्रथम श्रेणी - 246

द्वितीय श्रेणी - 25

तृतीय श्रेणी - 0

उत्तीर्ण - 1

प्रतिशत - 98.19

.....

कुल उत्तीर्ण - 797

प्रथम श्रेणी - 683

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द्वितीय श्रेणी - 101

तृतीय श्रेणी - 1

उत्तीर्ण - 12

प्रतिशत - 97.67

वाणिज्य वर्ग -

परीक्षा में बैठे

छात्र - 44

छात्राएं - 9

कुल- 53

...

उत्तीर्ण छात्र - 38

प्रथम श्रेणी - 22

द्वितीय श्रेणी - 16

तृतीय श्रेणी-0

उत्तीर्ण - 0

प्रतिशत - 86.36

....

उत्तीर्ण छात्राएं - 9

प्रथम श्रेणी - 9

द्वितीय श्रेणी -0

तृतीय श्रेणी - 0

उत्तीर्ण-0

प्रतिशत - 100

.....

कुल उत्तीर्ण - 47

प्रथम श्रेणी - 31

द्वितीय श्रेणी - 16

तृतीय श्रेणी - 0

उत्तीर्ण - 0

प्रतिशत - 88.68

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Published on:

31 Mar 2026 08:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / कला में 97.15, विज्ञान में 97.67 और वाणिज्य में 88.68 प्रतिशत रहा जैसलमेर जिले का परिणाम

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