कला में 97.15, विज्ञान में 97.67 और वाणिज्य में 88.68 प्रतिशत रहा जैसलमेर जिले का परिणाम

जैसलमेर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से मंगलवार को 12वीं कक्षा के तीनों संकायों कला, विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम एक साथ घोषित कर दिया गया। जैसलमेर जिले में कला में 97.15, विज्ञान में 97.67 और वाणिज्य में 88.68 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जहां कला और विज्ञान में जैसलमेर जिले का परिणाम गत वर्ष की तुलना में मामूली कम रहा वहीं वाणिज्य में इसमें अच्छी खासी कमी आई। बोर्ड की कक्षा 12 के तीनों संकायों में कुल परिणामों की दृष्टि से छात्राओं का सफलता प्रतिशत छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा।
सुबह 10 बजे के बाद बाद परिणाम की घोषणा होते ही बेहतर अंकों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। परिजनों और मित्रों ने उन्हें मिठाइयां खिलाई। वहीं होनहारों को बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। छात्र-छात्राओं में एक दूसरे का परिणाम जानने की प्रबल उत्कंठा देखी गई।
कला वर्ग -
परीक्षा में बैठे
छात्र - 3176
छात्राएं - 2576
कुल - 5752
....
उत्तीर्ण छात्र - 3067
प्रथम श्रेणी - 2062
द्वितीय श्रेणी - 903
तृतीय श्रेणी - 95
उत्तीर्ण - 7
प्रतिशत - 96.57
....
उत्तीर्ण छात्राएं - 2521
प्रथम श्रेणी - 1915
द्वितीय श्रेणी - 555
तृतीय श्रेणी - 50
उत्तीर्ण - 01
प्रतिशत - 97.86
.....
कुल उत्तीर्ण - 5588
प्रथम श्रेणी - 3977
द्वितीय श्रेणी - 1458
तृतीय श्रेणी - 145
उत्तीर्ण - 8
प्रतिशत - 97.15
परीक्षा में बैठे
छात्र - 539
छात्राएं - 277
कुल - 816
....
उत्तीर्ण छात्र - 525
प्रथम श्रेणी - 437
द्वितीय श्रेणी - 76
तृतीय श्रेणी - 1
उत्तीर्ण - 11
प्रतिशत - 97.40
....
उत्तीर्ण छात्राएं - 272
प्रथम श्रेणी - 246
द्वितीय श्रेणी - 25
तृतीय श्रेणी - 0
उत्तीर्ण - 1
प्रतिशत - 98.19
.....
कुल उत्तीर्ण - 797
प्रथम श्रेणी - 683
द्वितीय श्रेणी - 101
तृतीय श्रेणी - 1
उत्तीर्ण - 12
प्रतिशत - 97.67
परीक्षा में बैठे
छात्र - 44
छात्राएं - 9
कुल- 53
...
उत्तीर्ण छात्र - 38
प्रथम श्रेणी - 22
द्वितीय श्रेणी - 16
तृतीय श्रेणी-0
उत्तीर्ण - 0
प्रतिशत - 86.36
....
उत्तीर्ण छात्राएं - 9
प्रथम श्रेणी - 9
द्वितीय श्रेणी -0
तृतीय श्रेणी - 0
उत्तीर्ण-0
प्रतिशत - 100
.....
कुल उत्तीर्ण - 47
प्रथम श्रेणी - 31
द्वितीय श्रेणी - 16
तृतीय श्रेणी - 0
उत्तीर्ण - 0
प्रतिशत - 88.68
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग