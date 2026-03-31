कला में 97.15, विज्ञान में 97.67 और वाणिज्य में 88.68 प्रतिशत रहा जैसलमेर जिले का परिणाम

जैसलमेर. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से मंगलवार को 12वीं कक्षा के तीनों संकायों कला, विज्ञान और वाणिज्य का परिणाम एक साथ घोषित कर दिया गया। जैसलमेर जिले में कला में 97.15, विज्ञान में 97.67 और वाणिज्य में 88.68 प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। जहां कला और विज्ञान में जैसलमेर जिले का परिणाम गत वर्ष की तुलना में मामूली कम रहा वहीं वाणिज्य में इसमें अच्छी खासी कमी आई। बोर्ड की कक्षा 12 के तीनों संकायों में कुल परिणामों की दृष्टि से छात्राओं का सफलता प्रतिशत छात्रों के मुकाबले बेहतर रहा।