जैसलमेर

Jaisalmer: पोकरण में 19 साल के युवक की मौत, 2 पक्षों के बीच झगड़ा देखते-देखते मारपीट में बदला, तनाव का माहौल

जैसलमेर जिले के पोकरण में एकां गांव के पास पंचपीपली में आपसी मारपीट में 19 वर्षीय अनीश की मौत हो गई। शव को पोकरण अस्पताल लाया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं।

जैसलमेर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Jaisalmer
अस्पताल में मौजूद लोग (फोटो- पत्रिका)

पोकरण (जैसलमेर): पोकरण क्षेत्र के एकां गांव के पास पंचपीपली में गुरुवार को आपसी मारपीट की घटना में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान 19 वर्षीय अनीश के रूप में हुई है।


बताया जा रहा है कि किसी विवाद के चलते दो पक्षों में झगड़ा हुआ, जो बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गया। इस दौरान अनीश गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन और ग्रामीण उसे तत्काल पोकरण अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

परिजनों ने क्या बताया


रामदेवरा थाना क्षेत्र के एकां गांव के पंचपीपली के पास गुरुवार सुबह आपसी मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, तीन दिन पूर्व गांव के ही कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद गुरुवार को सुबह कुछ गाड़ियों में लोग सवार होकर आए और अपनी ढाणी के आगे खड़े अनीश (19) पुत्र उस्मानखां पर हमला कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा।

बता दें कि उसे तत्काल पोकरण के राजकीय अस्पताल लाया गया। यहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस वृताधिकारी भवानी सिंह राठौड़ और थानाधिकारी छत्तर सिंह देवड़ा पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया एवं मामले की जांच शुरू की।

मौके पर पहुंचे थानाधिकारी


घटना की सूचना मिलते ही पोकरण थानाधिकारी छत्तर सिंह पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। वहीं, पुलिस वृताधिकारी (सीओ) भवानी सिंह राठौड़ भी मौके पर पहुंचे और मृतक के परिजनों से बातचीत की। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर और गांव में बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया।


आरोपियों की तलाश जारी


पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया है। पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। फिलहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और मारपीट में शामिल लोगों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।


इस घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है और परिजन आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं, क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर हालात पर नजर रखी जा रही है।

Updated on:

11 Sept 2025 10:18 am

Published on:

11 Sept 2025 09:59 am

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: पोकरण में 19 साल के युवक की मौत, 2 पक्षों के बीच झगड़ा देखते-देखते मारपीट में बदला, तनाव का माहौल

