Jaisalmer: पोकरण में 19 साल के युवक की मौत, 2 पक्षों के बीच झगड़ा देखते-देखते मारपीट में बदला, तनाव का माहौल



रामदेवरा थाना क्षेत्र के एकां गांव के पंचपीपली के पास गुरुवार सुबह आपसी मारपीट में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार, तीन दिन पूर्व गांव के ही कुछ लोगों के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसके बाद गुरुवार को सुबह कुछ गाड़ियों में लोग सवार होकर आए और अपनी ढाणी के आगे खड़े अनीश (19) पुत्र उस्मानखां पर हमला कर दिया, जिससे वह अचेत होकर गिर पड़ा।