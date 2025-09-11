बाड़मेर के पेट्रोल पंप व्यवसायी पंकज चितारा काठमांडू में फंसे, कहा- होटल में नहीं मिल रहा नेटवर्क, परिवार चिंतित



बता दें कि यात्रा पूरी कर लौटते समय पंकज चितारा छह साथियों के साथ 7 सितंबर को काठमांडू पहुंचे। लेकिन इस दौरान हालात बिगड़ने और फ्लाइट रद्द होने से उन्हें होटल में रुकना पड़ा। चितारा ने पत्रिका से बातचीत में वहां की स्थिति से परिचित करवाते हुए बताया कि काठमांडू में हालात तेजी से बिगड़े, चारों तरफ धमाकों की आवाजें गूंज रही थी और बाजार बंद हो गए।