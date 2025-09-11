बाड़मेर के पेट्रोल पंप व्यवसायी पंकज चितारा काठमांडू में फंसे, कहा- होटल में नहीं मिल रहा नेटवर्क, परिवार चिंतित

बाड़मेर: नेपाल में हाल ही में भड़के बवाल के कारण राजस्थान के कई यात्री काठमांडू में फंसे हुए हैं। इनमें बाड़मेर जिले के पेट्रोल पंप व्यवसायी पंकज चितारा भी शामिल हैं। 22 अगस्त को भारत के 44 यात्रियों का दल कैलाश-मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुआ था।
बता दें कि यात्रा पूरी कर लौटते समय पंकज चितारा छह साथियों के साथ 7 सितंबर को काठमांडू पहुंचे। लेकिन इस दौरान हालात बिगड़ने और फ्लाइट रद्द होने से उन्हें होटल में रुकना पड़ा। चितारा ने पत्रिका से बातचीत में वहां की स्थिति से परिचित करवाते हुए बताया कि काठमांडू में हालात तेजी से बिगड़े, चारों तरफ धमाकों की आवाजें गूंज रही थी और बाजार बंद हो गए।
वे सुंदरा इलाके की एक होटल में ठहरे हैं। नेटवर्क की समस्या के कारण केवल होटल से बाहर जाकर ही परिवार और मित्रों से संपर्क कर पा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मंगलवार रात 2 बजे के बाद से कोई बड़ा उपद्रव नहीं हुआ। लेकिन सेना और पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और गाड़ियां सायरन बजाते हुए घूम रही हैं।
इंडियन एंबेसी की गाइडलाइन है कि सभी लोग जहां हैं, वहीं रुकें और कहीं न जाएं। फिलहाल, सूचना मिली है कि एयरपोर्ट खुल चुके हैं और अब यात्री भारत लौटने का इंतजार कर रहे हैं।