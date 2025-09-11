उदयपुर में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन लाइन से केबल चुराने गए 2 युवकों की करंट लगने से मौत, शवों की पहचान नहीं हो पाई



थानाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक जंगल के बीच से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार चोरी करने आए थे। वहां लकड़ी और आंकड़ेनुमा सामान भी मिला। संभवत: हाईटेंशन लाइन के तार तोड़ते समय यह हादसा हुआ है। दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और बिजली निगम की टीम जांच में जुटी हैं।