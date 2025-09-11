Patrika LogoSwitch to English

उदयपुर

उदयपुर में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन लाइन से केबल चुराने गए 2 युवकों की करंट लगने से मौत, शवों की पहचान नहीं हो पाई

उदयपुर जिले के सायरा थाना एरिया में करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। फिलहाल, पुलिस और बिजली निगम की टीम जांच में जुटी हुई है।

उदयपुर

Arvind Rao

Sep 11, 2025

Udaipur electric shock
करंट लगने से दो युवकों की मौत (फोटो- पत्रिका)

गोगुंदा (उदयपुर): सायरा के पानेर के भोपाखेत में बुधवार रात हाईटेंशन बिजली लाइन से केबल चुराने के दौरान करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों के शव खेत में 100 मीटर की दूरी पर पड़े मिले।


वहीं, बिजली का तार भी टूटा पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को सायरा मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे अचानक पानेर गांव इलाके की बिजली चली गई। सुबह 9 बजे तक बिजली सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई तो लोगों ने सूचना निगम को दी।

बिजली कर्मचारी फॉल्ट ढूंढने निकले थे


इस पर बिजली निगम के कर्मचारी 33 केवी लाइन में फॉल्ट ढूंढने निकले। तब हादसे का पता चला। बिजली विभाग के कर्मचारियों को खेत में बिजली लाइन के तार टूटे पड़े मिले, वहां दो युवकों के शव भी थे। शव बुरी तरह झुलसे चुके थे। इसके बाद दोनों के शवों को सायरा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया।


हाईटेंशन लाइन से तार चोरी करने आए


थानाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक जंगल के बीच से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार चोरी करने आए थे। वहां लकड़ी और आंकड़ेनुमा सामान भी मिला। संभवत: हाईटेंशन लाइन के तार तोड़ते समय यह हादसा हुआ है। दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और बिजली निगम की टीम जांच में जुटी हैं।


अन्य साथी के भी होने की संभावना


दोनो शवों के पास कोई मोबाइल और दस्तावेज नहीं मिले। इससे अन्य साथियों के साथ होने की संभावना है, जो घटना के बाद मोबाइल और दस्तावेज ले गए। दस्तावेजों को निकालने के दौरान युवक की पैंट भी खुल गई।

Published on:

11 Sept 2025 07:23 am

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन लाइन से केबल चुराने गए 2 युवकों की करंट लगने से मौत, शवों की पहचान नहीं हो पाई

