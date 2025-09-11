उदयपुर में दर्दनाक हादसा: हाईटेंशन लाइन से केबल चुराने गए 2 युवकों की करंट लगने से मौत, शवों की पहचान नहीं हो पाई

गोगुंदा (उदयपुर): सायरा के पानेर के भोपाखेत में बुधवार रात हाईटेंशन बिजली लाइन से केबल चुराने के दौरान करंट लगने से दो युवकों की मौत हो गई। दोनों युवकों के शव खेत में 100 मीटर की दूरी पर पड़े मिले।
वहीं, बिजली का तार भी टूटा पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को सायरा मोर्चरी में रखवाया। थानाधिकारी किशोर सिंह शक्तावत ने बताया कि बीती रात करीब 2 बजे अचानक पानेर गांव इलाके की बिजली चली गई। सुबह 9 बजे तक बिजली सप्लाई सुचारू नहीं हो पाई तो लोगों ने सूचना निगम को दी।
इस पर बिजली निगम के कर्मचारी 33 केवी लाइन में फॉल्ट ढूंढने निकले। तब हादसे का पता चला। बिजली विभाग के कर्मचारियों को खेत में बिजली लाइन के तार टूटे पड़े मिले, वहां दो युवकों के शव भी थे। शव बुरी तरह झुलसे चुके थे। इसके बाद दोनों के शवों को सायरा हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया।
थानाधिकारी ने बताया कि प्राथमिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक जंगल के बीच से गुजर रही हाईटेंशन लाइन के तार चोरी करने आए थे। वहां लकड़ी और आंकड़ेनुमा सामान भी मिला। संभवत: हाईटेंशन लाइन के तार तोड़ते समय यह हादसा हुआ है। दोनों शवों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस और बिजली निगम की टीम जांच में जुटी हैं।
दोनो शवों के पास कोई मोबाइल और दस्तावेज नहीं मिले। इससे अन्य साथियों के साथ होने की संभावना है, जो घटना के बाद मोबाइल और दस्तावेज ले गए। दस्तावेजों को निकालने के दौरान युवक की पैंट भी खुल गई।