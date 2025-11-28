जैसलमेर: हाईवे किनारे अवैध रूप से सटी शराब दुकानें, सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल

सरहदी जैसलमेर जिले में नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानों का संचालन बेरोकटोक जारी है। हाईवे पर कई दुकानें सडक़ के किनारे संचालित हो रही हैं। पत्रिका टीम ने शुक्रवार को एनएच-11, एनएच-125 और एनएच-68 पर पड़ताल की तो कई स्थानों पर दुकानें सडक़ से केवल कुछ ही फुट की दूरी पर मिलीं, जहां शाम के समय भीड़ बढऩे से जोखिम और बढ़ जाता है। गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर हाईवे से 500 मीटर दायरे में सभी शराब दुकानें हटाने के आदेश जारी किए हैं।

फलोदी-पोकरण-जैसलमेर एनएच-11 पर स्थिति निराशाजनक है। पोकरण सांकड़ा फांटा के पास दुकान खुली मिली, खेतोलाई गांव के पास दो, चांधन और रामदेवरा में एक-एक तथा गोमट में एक दुकान हाईवे के कगार पर ही संचालित दिखी। रामदेवरा स्थित शराब की दुकान तो सडक़ से मात्र दस फीट पर है, दूसरी दुकान लगभग तीस फीट पर चल रही है, जो ट्रैफिक को हर समय खतरे में डालती है। पोकरण-जोधपुर एनएच-125 पर बाईपास फांटा और लवां गांव के पास भी दुकानें हाईवे से बेहद निकट पाई गईं। एनएच-68 पर फतेहगढ़, सांगड, देवीकोट और डाबला में छह दुकानें नियमों की पूरी अनदेखी करते हुए सीधे सडक़ किनारे संचालित होते दिखी।