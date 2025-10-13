पुष्य नक्षत्र पर ग्राहकी से गुलजार होंगे जैसलमेर के बाजार

जगमग रोशनी का पांच दिनी महापर्व दिवाली अब महज चंद दिनों के फासले पर है। इस मौके पर खरीदारों का हुजूम बाजारों में उमड़ता है। इससे पहले इस बार 14 व 15 अक्टूबर को पुष्य नक्षत्र होने से व्यापारियों की उम्मीदें परवान पर हैं। पुष्य नक्षत्र व्यापार के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस अवसर पर जैसलमेर के बाजारों में ग्राहकी के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। एक अनुमान के अनुसार इस मौके पर 10 से 15 करोड़ का व्यवसाय होने की उम्मीद है। शहर के सर्राफा, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर और वाहन बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानदारों ने खास छूट, ऑफर और सजावट के साथ ग्राहकों को आकर्षित करने की तैयारी कर ली है।