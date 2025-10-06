अच्छी खबर: पचपदरा रिफाइनरी को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारी पूरी, खुलेंगे रोजगार के नए अवसर



उन्होंने बताया कि देश में जल्द ही बुलेट ट्रेनें दौड़ती नजर आएंगी। नागौर जिले में बन रही देश की पहली हाई-स्पीड रेलवे टेस्टिंग ट्रैक पर तेजी से काम चल रहा है। 64 किलोमीटर लंबी यह ट्रैक हाई-स्पीड, सेमी हाई-स्पीड और मेट्रो ट्रेनों की रफ्तार और स्थिरता की जांच के लिए तैयार की जा रही है।