भीलवाड़ा

‘समाज का एक वर्ग 4 पत्नियां और 36 बच्चे पैदा कर बिगाड़ रहा जनसंख्या संतुलन, इसे रोकने की नीति बननी चाहिए’, बोले MLA बालमुकुंद

MLA Balmukund Acharya Statement: शाहपुरा में विप्र सेना और सर्व ब्राह्मण समाज द्वारा भगवान परशुराम प्रतिमा स्थापना समारोह हुआ। इस दौरान विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा, समाज का एक वर्ग चार पत्नियां और 36 बच्चे पैदा कर जनसंख्या संतुलन बिगाड़ रहा है।

भीलवाड़ा

image

Arvind Rao

Oct 06, 2025

Bhilwara MLA Balmukund Acharya

MLA Balmukund Acharya

MLA Balmukund Acharya Statement: भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में रविवार को विप्र सेना और सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित तीन दिवसीय भगवान परशुराम प्रतिमा स्थापना महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित सभा में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा, समाज का एक वर्ग चार पत्नियां और 36 बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहा है, जिससे समाज का संतुलन बिगड़ रहा है।


विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा कि वहीं हिंदू परिवार केवल एक या दो बच्चों तक सीमित हैं। उन्होंने कहा कि इस जनसंख्या असंतुलन को रोकने के लिए सरकार को ठोस नीति बनानी चाहिए।


कार्यक्रम में जगद्गुरु श्री निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्यामशरण देवाचार्य ‘श्रीजी’ महाराज, शाहपुरा विधायक लालाराम बैरवा, विप्र सेना अध्यक्ष सुनील तिवारी सहित कई धार्मिक नेता, समाजसेवी और नागरिक मौजूद रहे।


परशुराम वाटिका का हुआ निर्माण


विप्र सेना की पहल पर शाहपुरा नगरपालिका की सहायता से करीब 8.5 लाख रुपये की लागत से ‘परशुराम वाटिका’ का निर्माण कराया गया और भगवान परशुराम की प्रतिमा स्थापित की गई।


प्रतिमा अनावरण के बाद विधायक बालमुकुंद आचार्य ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि विप्र समाज ने हमेशा सनातन संस्कृति की रक्षा और समाज का मार्गदर्शन करने में अग्रणी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में भी विप्र समुदाय को समाज के लिए दिशा दिखाने का कार्य करना चाहिए।


इस दौरान जगद्गुरु श्रीजी महाराज ने कहा कि विप्र समाज को सदैव अपनी मूल सनातन परंपरा और संस्कारों के अनुरूप रहना चाहिए। वहीं, विप्र सेना अध्यक्ष सुनील तिवारी ने कहा, “सरकार हमारी है, हम सरकार के नहीं,” यह कहते हुए उन्होंने विप्र समाज की एकजुटता और संगठन की महत्ता पर जोर दिया।

