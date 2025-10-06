‘समाज का एक वर्ग 4 पत्नियां और 36 बच्चे पैदा कर बिगाड़ रहा जनसंख्या संतुलन, इसे रोकने की नीति बननी चाहिए’, बोले MLA बालमुकुंद

MLA Balmukund Acharya Statement: भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में रविवार को विप्र सेना और सर्व ब्राह्मण समाज की ओर से आयोजित तीन दिवसीय भगवान परशुराम प्रतिमा स्थापना महोत्सव का समापन हुआ। इस अवसर पर आयोजित सभा में बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने कहा, समाज का एक वर्ग चार पत्नियां और 36 बच्चे पैदा करने पर जोर दे रहा है, जिससे समाज का संतुलन बिगड़ रहा है।