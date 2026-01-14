केलावा गोवंश हत्या मामला: BJP नेता रह चुका है आरोपी, MLA से घनिष्ठ संबंध, गिरफ्तारी के बाद पार्टी में खलबली

वहीं, इस मामले में विधायक महंत प्रतापपुरी ने दो दिन पूर्व पत्रकारवार्ता में कहा था कि भाजपा में रहकर ऐसा घिनौना कृत्य किया तो वह न तो भाजपा के हित का है, न ही किसी और के हित का। जिस पार्टी में वे शोभा देते हैं, वहां रहे। ऐसे कृत्य की पार्टी और संत के दरबार में कहीं जगह नहीं है। पार्टी प्रक्रिया और नियमों के अनुसार कार्रवाई करेगी।