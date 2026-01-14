Mahendrajeet Singh Malviya: कांग्रेस में वापसी के एलान के बाद मालवीया के ठिकानों पर ACB की कार्रवाई, सियासी गलियारों में हलचल

बता दें कि मालवीया के भाजपा छोड़कर 23 महीने बाद कांग्रेस में वापसी की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगे थे कि आखिर वे किन परिस्थितियों और किस दबाव में पहले कांग्रेस से विधायक पद का इस्तीफा देकर भाजपा में गए थे। उस समय भी कांग्रेस के भीतर यह चर्चाएं आम थीं कि कुछ जांच एजेंसियों की संभावित कार्रवाई के डर ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। अब कांग्रेस में लौटने के एलान के तुरंत बाद एसीबी की कार्रवाई सामने आने से इन चर्चाओं को और बल मिला है।