दौसा

दौसा कलक्टर को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की नसीहत, ‘यदि जनता और अफसरों के बीच बात अड़ गई तो ‘आप’ ठिकाने लगाए जाएंगे’

दौसा में प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि जनता और अधिकारियों के बीच संवाद में बाधा आई तो कार्रवाई होगी। रात्रि चौपाल में अफसरों की संवेदनहीनता और बिजली गुल होने पर नाराजगी जताई।

दौसा

image

Arvind Rao

Jan 14, 2026

Dausa Collector Devendra Kumar Gets Stern Warning from Rajyavardhan Singh Rathore

दौसा के पांचाली गांव में मंत्री का स्वागत करते विधायक समेत अन्य (फोटो- पत्रिका)

Rajyavardhan Singh Rathore: दौसा जिले के प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि कलक्टर देवेंद्र कुमार के काम से हमेशा खुश रहता हूं। जयपुर में बातकर इनका ट्रांसफर रुकवाया था। अब इनकी जिम्मेदारी यह भी है कि अन्य सभी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दें।

प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, यदि जनता और आप के बीच में बात अड़ गई तो आप ठिकाने लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा, जनप्रतिनिधि शिकायत करते हैं कि कुछ अफसरों से परेशानी हो रही है। ऐसे अधिकारी अपना रवैया सुधार लें, कलक्टर जवाबदेही तय करें।

दरअसल, सोमवार रात दौसा जिले के पांचोली गांव में जिला प्रभारी मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का रात्रि चौपाल कार्यक्रम था। इस दौरान सिकराय विधायक विक्रम बंशीवाल ने कहा, कुछ ऐसे अधिकारी हैं, जो बहुत ज्यादा संवेदनहीन हैं। उनका इलाज आज ही कर दिया जाना चाहिए।

मंत्री बोले- यह बहुत गंभीर बात

प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, जब जनप्रतिनिधि मंच से कहते हैं कि कुछ अधिकारियों से समस्या हो रही है तो यह बहुत गंभीर बात है। यह तो विधायक का बड़प्पन है कि यहां किसी का नाम नहीं लिया। कलक्टर की जिम्मेदारी यह भी है कि अन्य सभी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे दें कि जनता की सुनवाई तुरंत हो और संवेदनशीलता से काम होना चाहिए। यदि जनता और अधिकारियों के बीच बात अड़ गई तो आप ठिकाने लगाए जाएंगे।

लाइट जाने से भी नाराजगी

रात्रि चौपाल के दौरान दो बार बिजली गुल हो गई थी। इस कारण भी अनेक जनप्रतिनिधि नाराज रहे। लाइट जाना जिला प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल है।

खबर शेयर करें:

Hindi News / Rajasthan / Dausa / दौसा कलक्टर को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की नसीहत, 'यदि जनता और अफसरों के बीच बात अड़ गई तो 'आप' ठिकाने लगाए जाएंगे'

