दौसा कलक्टर को राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की नसीहत, ‘यदि जनता और अफसरों के बीच बात अड़ गई तो ‘आप’ ठिकाने लगाए जाएंगे’

प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा, जब जनप्रतिनिधि मंच से कहते हैं कि कुछ अधिकारियों से समस्या हो रही है तो यह बहुत गंभीर बात है। यह तो विधायक का बड़प्पन है कि यहां किसी का नाम नहीं लिया। कलक्टर की जिम्मेदारी यह भी है कि अन्य सभी अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दे दें कि जनता की सुनवाई तुरंत हो और संवेदनशीलता से काम होना चाहिए। यदि जनता और अधिकारियों के बीच बात अड़ गई तो आप ठिकाने लगाए जाएंगे।