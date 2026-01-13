‘ऐसे कूदा-फांदी करेंगे तो नाम मिट जाएगा, वे पद-सत्ता के भूखे हैं’, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का महेंद्रजीत सिंह मालवीया पर तंज

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, भाजपा महासमुंद्र है, जिसमें एक बूंद गिर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उड़ गई तो भी फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचारियों को भाजपा में लेने के सवाल पर मीणा ने कहा कि जो भी यहां आता है। वो अपनी गंदगी के साथ आता है, लेकिन आते ही साफ हो जाता है।