‘ऐसे कूदा-फांदी करेंगे तो नाम मिट जाएगा, वे पद-सत्ता के भूखे हैं’, मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का महेंद्रजीत सिंह मालवीया पर तंज

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने महेंद्रजीत सिंह मालवीया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि मालवीया पद और सत्ता के भूखे हैं। उनके जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि भाजपा व्यक्ति नहीं, विचारधारा आधारित पार्टी है।

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 13, 2026

Minister Kirodi Lal Meena Targets Mahendrajit Singh Malviya

Mahendrajit Singh Malviya and Minister Kirodi Lal Meena (Patrika Photo)

Rajasthan Politics: जयपुर: कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीया राजनीति में पद और सत्ता के भूखे हैं। अगर मालवीया रोज इस तरह से कूदा-फांदी करेंगे तो उनका नाम मिट जाएगा।

मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, उनके जाने से भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं भी चला जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यह व्यक्ति आधारित पार्टी नहीं है। यह विचारधारा आधारित पार्टी है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने पत्रकारों से कहा कि मालवीया राजनीति में पद पाने के लिए आए हैं। अगर उनके मन में जनसेवा का भाव होता तो किसी भी दल में काम किया जा सकता था।

'पार्टी की विचारधारा पद पाने के लिए नहीं'

मंत्री किरोड़ीलाल ने कहा, भाजपा देश का सबसे बड़ा संगठन है। उसमें आप आए और भाग गए, क्योंकि यहां उनको पद नहीं मिला और इतना जल्दी पद कैसे मिल सकता है। हमारी पार्टी की विचारधारा पद पाने के लिए नहीं है, जन सेवा करने के लिए है।

कोई भ्रष्टाचारी है तो ईडी नहीं छोड़ेगी

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि हमारी पार्टी में कोई भी आता है तो किसी बात से प्रभावित होकर ही आता है। कोई भ्रष्टाचारी है तो ईडी कार्रवाई करेगा। ऐसे नेताओं को बचाने के लिए न प्रधानमंत्री आड़े आते और न ही मुख्यमंत्री।

भाजपा को बताया महासमुंद्र

किरोड़ीलाल मीणा ने कहा, भाजपा महासमुंद्र है, जिसमें एक बूंद गिर गई तो कोई फर्क नहीं पड़ता और उड़ गई तो भी फर्क नहीं पड़ता। भ्रष्टाचारियों को भाजपा में लेने के सवाल पर मीणा ने कहा कि जो भी यहां आता है। वो अपनी गंदगी के साथ आता है, लेकिन आते ही साफ हो जाता है।

13 Jan 2026 11:06 pm

13 Jan 2026 10:58 pm

