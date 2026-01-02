शीतलहर की चपेट में जैसलमेर, इस सीजन का न्यूनतम पारा 7.7 डिग्री

मरुस्थलीय जैसलमेर जिला शीतलहर की जद में आ गया है। नया वर्ष शुरू होने के साथ कड़ाके की ठंड का शुरू हुआ सिलसिला साल के दूसरे दिन शुक्रवार को और पुरजोर ढंग से जारी रहा। गत गुरुवार की रात इस सीजन की सबसे सर्द रात रही, जब न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री के स्तर तक लुढक़ गया। बर्फानी हवाओं ने सितम ढहाने का काम किया। लोग बंद घरों व गर्म रजाइयों में भी कड़ाके की सर्दी को महसूस कर रहे हैं।