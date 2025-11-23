जैसलमेर में लगातार दूसरे दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री से नीचे

मौसम विभाग के अनुसार दिन का अधिकतम तापमान 28.7 व न्यूनतम 11.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। यह एक दिन पहले शनिवार को क्रमश: 28.4 व 12.0 डिग्री रहा था। दिन की शुरुआत सर्द हवाओं की बयार से हुई। जो सूर्य के चमकने तक जारी रही। दोपहर में हालांकि आसमान साफ था और धूप भी अच्छी खिली लेकिन वह चुभने वाली नहीं थी। शाम से मौसम परिवर्तित हो गया। रात में हालात काफी हद तक सर्द हो गए। लोगों को गर्म व ऊनी कपड़ों की शरण लेनी पड़ी। शादी और अन्य मांगलिक कार्यक्रमों में रात के समय शामिल होने वाले लोगों को हल्की ठिठुरन का भी सामना करना पड़ा। आगामी दिनों में मौसम के मिजाज कुछ इसी तरह बने रहने के आसार हैं। अधिकतम व न्यूनतम पारे में 1-2 डिग्री का उतार आने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है।