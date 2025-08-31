जैसलमेर का अनूठा गणेश मंदिर: आमने-सामने विराजे दो विघ्नहर्ता

प्रतिस्पर्धा आमतौर पर मनुष्यों के बीच देखी जाती है, लेकिन जब बात देवताओं की हो, यह सुनकर अद्धभुत लगता है। जैसलमेर की व्यास बगेची में स्थित प्राचीन गणेश मंदिर इस अद्भुत परंपरा का साक्षी है। यहां दो गणेश प्रतिमाएं आमने-सामने विराजमान हैं, जिन्हें च्प्रतिस्पर्धी गणेशज् के नाम से जाना जाता है।

एक गणेश की सूंड दाहिनी ओर है, तो दूसरी की बांयी ओर। दोनों अलग-अलग निज मंदिर में स्थापित हैं और भक्तों की आस्था का केन्द्र बने हुए हैं। श्रद्धालु मानते हैं कि यहां मनोकामनाएं विशेष तीव्रता से पूर्ण होती हैं, क्योंकि दोनों गणेश उनकी इच्छाओं को पूरा करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं।