अपहरण, मारपीट और लूट की वारदात का खुलासा, मुख्य आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

जैसलमेर पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देश पर पुलिस थाना कोतवाली ने अपहरण, मारपीट और लूट की वारदात का खुलासा कर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। मामला 14 जुलाई की रात का है, जब ट्रांसपोर्ट नगर पेट्रोल पंप के पास राकेश पुत्र बाबूलाल अग्रवाल निवासी चुरू हाल ट्रांसपोर्ट नगर, जैसलमेर, कंपनी गेस्ट हाउस के बाहर फोन पर बात कर रहा था। इसी दौरान एक अज्ञात युवक मोटरसाइकिल पर आया और फोन कॉल करने के बहाने मोबाइल लिया। युवक ने फोन करने के बाद राकेश से रास्ता दिखाने का आग्रह किया और उसे मोटरसाइकिल पर बैठा लिया। कुछ दूरी पर मोटरसाइकिल की रफ्तार अचानक तेज कर दी गई और उसे सुनसान होटल कॉम्प्लेक्स में बने कमरे में ले जाकर दो अन्य साथियों के साथ बंधक बनाकर मारपीट की। आरोपियों ने जबरन उसके मोबाइल से 86 हजार रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर कर लिए और उसके शोर मचाने पर फरार हो गए। पीड़ित ने 16 जुलाई को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई।मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाशदान जुगतावत के निर्देशन और वृताधिकारी रूपसिंह ईन्दा के सुपरविजन में थानाधिकारी प्रेमदान निपु के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने सक्रियता से जांच करते हुए आरोपी राजेंद्रसिंह पुत्र उगमसिंह राजपूत निवासी दीपसिंह की ढाणी, सिहड़ार को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर पीसी रिमांड पर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने इसी प्रकार की वारदात बाड़मेर क्षेत्र में भी करने की बात स्वीकार की है। मामले में विस्तृत पूछताछ और आगे का अनुसंधान जारी है।