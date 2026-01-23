जैसलमेर में बारिश के बाद मौसम का पलटवार, पारा 9.5 डिग्री गिरा

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ले ली। बीते दिनों जहां दिन में तेज धूप से गर्मी की आहट महसूस की जा रही थी, वहीं गत गुरुवार रात के समय आई बारिश के बाद तापमान में एकदम से करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम के इस अचानक बदलाव से आमजन को सर्द हवाओं और बढ़ी ठिठुरन ने लोगों को फिर से मोटे ऊनी गर्म कपड़ों की शरण लेने पर मजबूर कर दिया है। जैसलमेर में शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक 6.5 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। दूसरी ओर दिनभर तीर जैसी सर्द हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री पर सिमट गया। जबकि बीती रात का न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री तक लुढक़ गया। महज एक दिन पहले गुरुवार को यह क्रमश: 27.3 व 11.7 डिग्री था। इस तरह से एक दिन में अधिकतम पारा 9.5 और न्यूनतम 5.5 डिग्री कम हो गया।