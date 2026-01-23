23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

जैसलमेर

जैसलमेर में बारिश के बाद मौसम का पलटवार, पारा 9.5 डिग्री गिरा

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ले ली। बीते दिनों जहां दिन में तेज धूप से गर्मी की आहट महसूस की जा रही थी, वहीं गत गुरुवार रात के समय आई बारिश के बाद तापमान में एकदम से करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। [&hellip;]

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 23, 2026

स्वर्णनगरी सहित जिले भर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने अचानक करवट ले ली। बीते दिनों जहां दिन में तेज धूप से गर्मी की आहट महसूस की जा रही थी, वहीं गत गुरुवार रात के समय आई बारिश के बाद तापमान में एकदम से करीब 10 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। मौसम के इस अचानक बदलाव से आमजन को सर्द हवाओं और बढ़ी ठिठुरन ने लोगों को फिर से मोटे ऊनी गर्म कपड़ों की शरण लेने पर मजबूर कर दिया है। जैसलमेर में शुक्रवार सुबह 8.30 बजे तक 6.5 मिलीलीटर बारिश दर्ज की गई है। दूसरी ओर दिनभर तीर जैसी सर्द हवाओं के चलने से अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री पर सिमट गया। जबकि बीती रात का न्यूनतम पारा 6.2 डिग्री तक लुढक़ गया। महज एक दिन पहले गुरुवार को यह क्रमश: 27.3 व 11.7 डिग्री था। इस तरह से एक दिन में अधिकतम पारा 9.5 और न्यूनतम 5.5 डिग्री कम हो गया।

धूप भी रही बेअसर

शुक्रवार को जैसलमेर में सुबह के समय आसमान साफ हो गया, जिससे धूप भी निर्धारित समय पर खिली गई, लेकिन सर्द हवाओं का प्रवाह इतना प्रबल था कि धूप से कतई गर्माहट नहीं मिली। लोग घरों में गर्म रजाइयों में दुबकने को विवश हो गए। मौसम के पूर्वानुमान अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से अगले एक-दो दिनों तक सर्द हवाओं का दौर जारी रह सकता है। ऐसे में बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। इस तरह से पश्चिमी विक्षोभ ने जैसलमेर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है और एक बार फिर कंपकंपी छुड़ाने वाली सर्दी का अहसास करा दिया है।

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

