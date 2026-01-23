ओरण बचाओ पैदल यात्रा रामगढ़ पहुंची, पुष्प वर्षा से स्वागत

इसके उपरांत तहसील कार्यालय के बाहर निजी कम्पनी के खिलाफ जारी धरने पर पहुंचकर ग्रामीणों का उत्साह बढ़ाने को सभा रखी गई।सभा को संबोधित करते हुए सुमरसिंह ने कहा कि हमारा समर्थन पूर्ण और स्पष्ट है। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा न ले। हमने जिस भूमि के संरक्षण के लिए बलिदान दिए हैं, उसे कंपनियों को सौंपकर मरुक्षेत्र की शांति को भंग न किया जाए। यदि सरकार जैसलमेर में ओरण-गोचर भूमि आरक्षित नहीं करती है तो गंभीर परिणाम होंगे। यात्रा में शामिल भोपालसिंह ने कहा कि जैसलमेर ने ओरण, गोचर, गोवंश और जल-स्रोतों के संरक्षण के नाम पर विश्वास जताकर सत्ता सौंपी है। यदि सरकार ओरण-गोचर, नदी-नाले और तालाब की भूमि आरक्षित नहीं करती है तो जनता पंचायती राज चुनाव में जवाब देगी।