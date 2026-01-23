पोकरण: शोभा यात्रा से महोत्सव का आगाज, प्रतियोगिताओं के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

मरु-महोत्सव- 2026 का विस्तार से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। महोत्सव का आगाज पोकरण से होगा और दिन में प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही रात में लोहारकी के मखमली रेतीले धोरे सुरमयी सांझ से सजेंगे। गौरतलब है कि जिले में प्रतिवर्ष मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी के अंतर्गत गत कुछ वर्ष से मरु महोत्सव का आगाज परमाणु नगरी पोकरण से हो रहा है। इस दौरान दिन व रात में यहां कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 29 जनवरी को पोकरण में मरु महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं व कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है।