जैसलमेर

पोकरण: शोभा यात्रा से महोत्सव का आगाज, प्रतियोगिताओं के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

मरु-महोत्सव- 2026 का विस्तार से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। महोत्सव का आगाज पोकरण से होगा और दिन में प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही रात में लोहारकी के मखमली रेतीले धोरे सुरमयी सांझ से सजेंगे। गौरतलब है कि जिले में प्रतिवर्ष मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 23, 2026

मरु-महोत्सव- 2026 का विस्तार से कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। महोत्सव का आगाज पोकरण से होगा और दिन में प्रतियोगिताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसके साथ ही रात में लोहारकी के मखमली रेतीले धोरे सुरमयी सांझ से सजेंगे। गौरतलब है कि जिले में प्रतिवर्ष मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसी के अंतर्गत गत कुछ वर्ष से मरु महोत्सव का आगाज परमाणु नगरी पोकरण से हो रहा है। इस दौरान दिन व रात में यहां कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आगामी 29 जनवरी को पोकरण में मरु महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं व कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है।

ये होंगे कार्यक्रम

  • मरु महोत्सव का आगाज परमाणु नगरी पोकरण से होगा। आगामी 29 जनवरी को पोकरण में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
  • सुबह 9 बजे से 9.30 बजे तक सालमसागर तालाब पर स्थित नेपालेश्वर महादेव मंदिर में अभिषेक व आरती की जाएगी।
  • 9.30 बजे शोभायात्रा निकाली जाएगी। इस बार शोभायात्रा पोकरण फोर्ट से रवाना होगी और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के मैदान पहुंचेगी।
  • मैदान में 11 बजे से 11.30 बजे तक मरु महोत्सव के शुभारंभ का कार्यक्रम होगा।
  • 11.30 बजे से 12 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसमें लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएगी।
  • 12 बजे से 1 बजे तक मिस पोकरण व मिस्टर पोकरण प्रतियोगिताएं होगी।
  • 1 बजे से 2.30 बजे तक रस्सा-कस्सी, कुश्ती, मटका रेस व म्युजिकल चेयर प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी।
  • प्रतियोगिताओं के बाद पुरस्कार वितरण किया जाएगा।
  • शाम 7.30 बजे से रात 10 बजे तक क्षेत्र के लोहारकी गांव में स्थित रेतीले धोरों में कार्यक्रम आयोजित होगा।
  • यहां लोक कलाकारों की ओर से प्रस्तुतियां दी जाएगी।
  • सेलिब्रिटी नाइट के अंतर्गत इंडियन आइडल फेम मोतीखां एवं पार्टी की ओर से कार्यक्रम पेश किया जाएगा।तैयारियों में जुटे जिम्मेदारमरु - महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। उपखंड प्रशासन व नगरपालिका के साथ ही अन्य विभागों की ओर से मरु महोत्सव के आयोजन को लेकर व्यवस्थाएं की जा रही है। उपखंड अधिकारी हीरसिंह चारण की ओर से विभागवार बैठकों का आयोजन कर तैयारियों पर चर्चा की जा रही है और आवश्यक निर्देश दिए जा रहे है। अधिकारियों की पुन: बैठक 27 जनवरी को सुबह 11.30 बजे आयोजित की जाएगी। इसमें तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।

Published on:

23 Jan 2026 09:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण: शोभा यात्रा से महोत्सव का आगाज, प्रतियोगिताओं के साथ होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

