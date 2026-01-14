गोवंश हत्या का मुख्य आरोपी दस्तयाब, घायलावस्था में लाए अस्पताल

गत दिनों केलावा गांव के पास गोवंश की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को उसके सहयोगी के साथ दस्तयाब कर लिया है। उसे घायलावस्था में पोकरण के राजकीय अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर किया गया। गत 7 जनवरी की रात केलावा गांव के पास एक बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। जिसके बाद इस मामले में पुलिस की ओर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले का मुख्य आरोपी गोमट हाल नया काहला निवासी याकूब उर्फ आला गत एक सप्ताह से फरार चल रहा था। जिसके लिए पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में दबिशें दे रही थी और उसे पकडऩे के प्रयास किए जा रहे थे।
पुलिस को बुधवार शाम सूचना मिली कि मुख्य आरोपी याकूब उर्फ आला अपने कुछ साथियों के साथ कहीं छिपा हुआ है। जिस पर थानाधिकारी भारत रावत बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दबिश दी। पुलिस को देखकर आरोपी व उसके सहयोगियों ने भागने का प्रयास किया। जिस पर पुलिस ने उनका पीछा किया। इस दौरान मुख्य आरोपी व उसका एक सहयोगी गिर जाने से गंभीर रूप से घायल हो गए।
गंभीर घायल हो जाने पर आरोपियों को पोकरण के राजकीय जिला चिकित्सालय लाया गया। यहां उन्हें उपचार के बाद 108 एम्बुलेंस से जैसलमेर रैफर किया गया। आरोपियों को राजकीय अस्पताल लाने पर पुलिस ने पूरे अस्पताल को छावनी बना दिया। किसी भी व्यक्ति को अस्पताल में प्रवेश करने से रोक दिया। जिससे अस्पताल के आसपास लोगों की भीड़ लग गई।
