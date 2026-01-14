गोवंश हत्या का मुख्य आरोपी दस्तयाब, घायलावस्था में लाए अस्पताल

गत दिनों केलावा गांव के पास गोवंश की निर्मम हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को उसके सहयोगी के साथ दस्तयाब कर लिया है। उसे घायलावस्था में पोकरण के राजकीय अस्पताल लाया गया और प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रैफर किया गया। गत 7 जनवरी की रात केलावा गांव के पास एक बैल को गाड़ी के पीछे बांधकर घसीटा गया और उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। जिसके बाद इस मामले में पुलिस की ओर से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले का मुख्य आरोपी गोमट हाल नया काहला निवासी याकूब उर्फ आला गत एक सप्ताह से फरार चल रहा था। जिसके लिए पुलिस की टीमें लगातार क्षेत्र में दबिशें दे रही थी और उसे पकडऩे के प्रयास किए जा रहे थे।