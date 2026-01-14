मरु महोत्सव-2026: मरुश्री और मिस मूमल प्रतियोगिताएं होंगी आकर्षण का मुख्य

देश-विदेश में प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मरु महोत्सव-2026 का आयोजन जिला प्रशासन और पर्यटन स्वागत केन्द्र जैसलमेर के संयुक्त तत्वावधान में 29 जनवरी से 1 फरवरी तक होगा। महोत्सव की शुरुआत 29 जनवरी को पोकरण में होगी। इसके बाद कार्यक्रम 30 जनवरी को जैसलमेर में जारी रहेगा, जिसमें मरुश्री और मिस मूमल प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। मरुश्री प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागी वयस्क होना आवश्यक है और उसकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है, जिसका प्रमाण संलग्न करना होगा।
प्रतिभागी की लंबाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। विजेता प्रतिभागी को मेले की अवधि तक मरुश्री की पोशाक में उपस्थित रहना होगा और अनुबंधित फोटोग्राफरों से स्मारकों व हवेलियों पर फोटो शूट करवाना होगा। प्रतिभागी को शोभायात्रा में भाग लेना अनिवार्य है। पूर्व प्रथम विजेता शामिल नहीं हो सकेगा। मरुश्री प्रतियोगी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रतियोगियों को न यात्रा भत्ता मिलेगा न आवास सुविधा। इसी तरह मिस मूमल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जिसके लिए जन्म प्रमाण-पत्र या विद्यालय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतियोगी अविवाहित होनी चाहिए तथा कोहनी के ऊपर वाला चूड़ा नहीं पहना होना चाहिए।
वेशभूषा पश्चिमी राजस्थान की मारवाड़ पद्धति पर आधारित होनी आवश्यक है। विजेता प्रतिभागी को मेले के तीनों दिनों तक उपस्थित रहना होगा और अनुबंधित फोटोग्राफरों से स्मारकों और हवेलियों पर फोटो शूट करवाना होगा। पूर्व प्रथम विजेता शामिल नहीं हो सकेगी। निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम रहेगा। मिस मूमल प्रतियोगी राजस्थान की मूल निवासी होना आवश्यक है और किसी प्रकार का यात्रा भत्ता या आवास सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। दोनों प्रतियोगिताओं के आवेदन-पत्र 23 जनवरी तक कार्यालय समय में स्वीकृत किए जाएंगे। 23 जनवरी के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त माने जाएंगे।
