मरु महोत्सव-2026: मरुश्री और मिस मूमल प्रतियोगिताएं होंगी आकर्षण का मुख्य

प्रतिभागी की लंबाई 5 फीट 6 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। विजेता प्रतिभागी को मेले की अवधि तक मरुश्री की पोशाक में उपस्थित रहना होगा और अनुबंधित फोटोग्राफरों से स्मारकों व हवेलियों पर फोटो शूट करवाना होगा। प्रतिभागी को शोभायात्रा में भाग लेना अनिवार्य है। पूर्व प्रथम विजेता शामिल नहीं हो सकेगा। मरुश्री प्रतियोगी राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए तथा निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम माना जाएगा। प्रतियोगियों को न यात्रा भत्ता मिलेगा न आवास सुविधा। इसी तरह मिस मूमल प्रतियोगिता में भाग लेने वाली प्रतिभागी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, जिसके लिए जन्म प्रमाण-पत्र या विद्यालय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रतियोगी अविवाहित होनी चाहिए तथा कोहनी के ऊपर वाला चूड़ा नहीं पहना होना चाहिए।