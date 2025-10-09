जैसलमेर में मानसिक रोगों का साया गहराया, हर दसवां व्यक्ति परेशान

हकीकत यह है कि कोरोना महामारी के बाद मानसिक रोगों में सबसे अधिक उछाल आया। बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव, नशा प्रवृत्ति और भविष्य की अनिश्चितता ने लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। कई लोग अब भी इलाज और परामर्श से दूर हैं क्योंकि समाज में मानसिक रोगों को लेकर जागरूकता और स्वीकार्यता दोनों की कमी है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का अभाव और ग्रामीण इलाकों में परामर्श सेवाओं की कमी भी इस संकट को और गहरा कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार मानसिक रोग केवल दवाओं से नहीं, बल्कि संतुलित जीवनशैली से भी नियंत्रित किए जा सकते हैं। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को अपनाना मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। परिवार और मित्रों से बातचीत, सकारात्मक सोच और खुलकर भावनाओं को व्यक्त करना भी उपचार का हिस्सा है।