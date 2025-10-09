Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

जैसलमेर में मानसिक रोगों का साया गहराया, हर दसवां व्यक्ति परेशान

धोरों की धरती जैसलमेर अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोकधुनों और सुनहरी रेत के लिए जानी जाती है, पर अब यह शहर एक अदृश्य संकट से जूझ रहा है — मानसिक रोगों के पांव पसारने से।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 09, 2025

धोरों की धरती जैसलमेर अपनी सांस्कृतिक विरासत, लोकधुनों और सुनहरी रेत के लिए जानी जाती है, पर अब यह शहर एक अदृश्य संकट से जूझ रहा है — मानसिक रोगों के पांव पसारने से। पिछले कुछ वर्षों में यहां डिप्रेशन, मिर्गी, अनिद्रा और सिजोफ्रेनिया जैसे रोगों के मामले तेजी से बढ़े हैं। विशेषज्ञों के अनुसार 2018 तक जिले में लगभग 2 हजार मरीज मानसिक रोगों का इलाज करवा रहे थे, जो 2020 में बढक़र 5 हजार और 2021-22 में 7 हजार 200 तक पहुंच गए। अब 2025 में यह आंकड़ा 10 हजार से भी अधिक बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह उपचार कराने वाले मरीजों की संख्या है, वास्तविक संख्या 70 हजार के करीब हो सकती है।

यह है हकीकत

हकीकत यह है कि कोरोना महामारी के बाद मानसिक रोगों में सबसे अधिक उछाल आया। बेरोजगारी, पारिवारिक तनाव, नशा प्रवृत्ति और भविष्य की अनिश्चितता ने लोगों को मानसिक रूप से कमजोर कर दिया है। युवा वर्ग सबसे अधिक प्रभावित है। कई लोग अब भी इलाज और परामर्श से दूर हैं क्योंकि समाज में मानसिक रोगों को लेकर जागरूकता और स्वीकार्यता दोनों की कमी है। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाओं का अभाव और ग्रामीण इलाकों में परामर्श सेवाओं की कमी भी इस संकट को और गहरा कर रही है। विशेषज्ञों के अनुसार मानसिक रोग केवल दवाओं से नहीं, बल्कि संतुलित जीवनशैली से भी नियंत्रित किए जा सकते हैं। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम को अपनाना मानसिक शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक है। परिवार और मित्रों से बातचीत, सकारात्मक सोच और खुलकर भावनाओं को व्यक्त करना भी उपचार का हिस्सा है।

उपचार-परामर्श के साथ जीवनशैली में बदलाव जरूरी

जिले में मोबाइल और इंटरनेट एडिक्शन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। किशोर वर्ग तकनीक के अंधे आकर्षण में सामाजिक रूप से अलग-थलग पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नई पीढ़ी के मानसिक संतुलन के लिए खतरनाक संकेत है। जैसलमेर जैसे शांत और सांस्कृतिक शहर में मानसिक स्वास्थ्य की यह चुनौती सामने आ रही है। समय पर इलाज, परामर्श और जीवनशैली में बदलाव से मानसिक रोगों के बढ़ते साए को रोका जा सकता है।

  • डॉ. रामसिंह यादव, मनोरोग विशेषज्ञ, राजकीय जवाहिर अस्पताल, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 10:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / जैसलमेर में मानसिक रोगों का साया गहराया, हर दसवां व्यक्ति परेशान

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पोकरण में बढ़ा धार्मिक पर्यटन, दैवीय स्थलों पर उमड़ रही श्रद्धा

जैसलमेर

गोवंश में फिर सिर उठा रहा लम्पी का संक्रमण

जैसलमेर

जैसलमेर: परंपरागत जल स्रोतों का संरक्षण और भूमि रिकार्ड में इंद्राज

जैसलमेर

करवा चौथ पर्व: जैसलमेर में उमंग का माहौल

जैसलमेर

जैसलमेर: निकाली राष्ट्रीय साइबर जागरूकता रैली, डिजिटल सुरक्षा की जानकारी

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.