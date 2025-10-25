करंट आने से प्रवासी पक्षी टोनी ईगल की मौत, एक सप्ताह में 6 बने काल का ग्रास

सुमेरसिंह ने बताया कि एक सप्ताह में 6 पक्षियों की जान करंट की चपेट में आने से जा चुकी है। यह बहुत दु:खद है। उन्होंने कहा कि जब तक विद्युत लाइनें ओरण से हटा कर भूमिगत नहीं की जाएगी, तब तक दुर्लभ पक्षी इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। गौरतलब है कि टोनी ईगल शक्तिशाली शिकारी पक्षी होता है, जो मुख्यत: खुले मैदानों, अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों और खेतों में पाया जाता है। इसका रंग भूरा-सुनहरा होता है और यह अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है।