करंट आने से प्रवासी पक्षी टोनी ईगल की मौत, एक सप्ताह में 6 बने काल का ग्रास

सीमावर्ती जिले में विद्युत लाइनों की चपेट में आने से दुर्लभ पक्षियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। इस सिलसिले में जैसलमेर के देगराय ओरण क्षेत्र में शनिवार को हाइटेंशन लाइन में करंट लगने से दुर्लभ टोनी ईगल की दर्दनाक मौत हो गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को सुरक्षित रूप से दफनाया।
घटना पर वन्यजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों ने एक बार फिर रोष जताया है। वन्यजीव प्रेमी सुमेरसिंह सांवता ने बताया कि क्षेत्र में पहले भी कई पक्षियों, जिनमें गोडावण शामिल हैं, की मौत हाइटेंशन लाइनों की चपेट में आने के कारण हो चुकी है। इन दुर्लभ और महत्वपूर्ण प्रजातियों के संरक्षण के लिए सरकार और संबंधित विभागों की ओर से अब तक ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं।
सुमेरसिंह ने बताया कि एक सप्ताह में 6 पक्षियों की जान करंट की चपेट में आने से जा चुकी है। यह बहुत दु:खद है। उन्होंने कहा कि जब तक विद्युत लाइनें ओरण से हटा कर भूमिगत नहीं की जाएगी, तब तक दुर्लभ पक्षी इसी तरह से मारे जाते रहेंगे। गौरतलब है कि टोनी ईगल शक्तिशाली शिकारी पक्षी होता है, जो मुख्यत: खुले मैदानों, अर्ध-रेगिस्तानी इलाकों और खेतों में पाया जाता है। इसका रंग भूरा-सुनहरा होता है और यह अपनी तीक्ष्ण दृष्टि और ऊंची उड़ान के लिए जाना जाता है।
