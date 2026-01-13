मोहनगढ़: नहरी क्षेत्र से सिंगल फेस के 6 अवैध ट्रांसफार्मर जब्त, 2.80 लाख का जुर्माना

मोहनगढ़ में विद्युत चोरी पर अंकुश लगाने को लेकर विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता भैराराम चौधरी के निर्देशन में विद्युत विभाग की सतर्कता टीम की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को मोहनगढ़ के नहरी क्षेत्र में स्थित छू माइनर क्षेत्र में कार्रवाई की गई। विजिलेंस टीम ने मौके पर जांच के दौरान सिंगल फेस के छह अवैध ट्रांसफार्मर जब्त किए। कार्रवाई के दौरान विद्युत अधिनियम के तहत दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कुल 2 लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अवैध रूप से लगाए गए ट्रांसफार्मरों के माध्यम से बिजली का दुरुपयोग किया जा रहा था, जिससे विभाग को राजस्व का नुकसान हो रहा था। उक्त कार्रवाई में विजिलेंस टीम के सहायक अभियंता खेताराम, सहायक अभियंता परीक्षित वर्मा, कनिष्ठ अभियंता बनेसिंह सहित तकनीकी कर्मचारी रेंवतसिंह, सुरेश कुमार आदि शामिल थे। डिस्कॉम के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। अवैध कनेक्शन, ट्रांसफार्मर अथवा अन्य अनियमितताओं में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।