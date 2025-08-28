मोटरसाइकिल चोरी का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार..बाइक बरामद

पोकरण थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मोटरसाइकिल चोरी की वारदात का खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी गई बाइक बरामद कर ली। घटना 24 अगस्त की है जब हरीश कुमार निवासी छावनी ब्यावर, रामदेवरा दर्शन के बाद पोकरण स्थित बालीनाथ धुणा मंदिर दर्शन करने गया था। उसने अपनी मोटरसाइकिल मंदिर के बाहर खड़ी की थी। दर्शन के बाद बाहर आने पर वह बाइक गायब मिली। इस पर पुलिस थाना पोकरण में मामला दर्ज किया गया। पुलिस अधीक्षक के आदेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पोकरण प्रवीण कुमार के निर्देशन और वृताधिकारी भवानीसिंह के सुपरविजन में थानाधिकारी छतरसिंह निपु के नेतृत्व में टीम गठित की गई। टीम ने वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी प्रभुलाल उर्फ रमेश पुत्र सुआलाल उर्फ शिवलाल गुर्जर, निवासी उपलावास घाटी, पोस्ट लसानी, थाना देवगढ़, जिला राजसमंद को गिरफ्तार किया।पुलिस ने आरोपी से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली। आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मामले में विस्तृत अनुसंधान जारी है।