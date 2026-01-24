24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

पोकरण में तेज बर्फीली हवा से फसलों को नुकसान तो मोहनगढ़ मे खेतों व वाहनों पर बर्फ की परतें

पश्चिमी विक्षोभ के असर से सख्त हुए जैसलमेर में सर्दी के तेवरों ने जन- जीवन को प्रभावित किया। कड़ाके की शीतलहर ने अपना सितम ढाया। सर्द हवाओं के चलने के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार रात जिले के कई ग्रामीण अंचलों में वाहनों की छतों और खुले मैदानों में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 24, 2026

पश्चिमी विक्षोभ के असर से सख्त हुए जैसलमेर में सर्दी के तेवरों ने जन- जीवन को प्रभावित किया। कड़ाके की शीतलहर ने अपना सितम ढाया। सर्द हवाओं के चलने के कारण तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जा रही है। शुक्रवार रात जिले के कई ग्रामीण अंचलों में वाहनों की छतों और खुले मैदानों में बर्फ की पतली परत जम गई, जिससे सर्दी की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। मोहनगढ़ क्षेत्र में रात्रि के समय चली बर्फीली हवाओं के कारण तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। मोहनगढ़ सहित नहरी क्षेत्र में खुले में खड़े वाहनों, खेतों व घास-फूस पर बर्फ की परत जमी नजर आई, जिससे सर्दी का असर और बढ़ गया। ग्रामीण दिन भर ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। ग्रामीणों ने अलाव जलाकर सर्दी से बचाव किया। मौसम विभाग के अनुसार जैसलमेर में न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री सेल्सियस तक लुढक़ गया है। दिन भर सर्द हवाओं के थपेड़ों से लोगों का घरों से बाहर निकलना दूभर हो गया। बाजारों में आम दिनों की तुलना में रौनक कम रही और सडक़ों पर आवाजाही भी सीमित रही।

बच्चों और बुजुर्गों की बढ़ी परेशानी

सर्दी बढऩे से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों और बुजुर्गों को विशेष परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं। सुबह के समय पानी की टंकियों से बर्फ के समान ठंडा पानी आ रहा है। मौसम के पूर्वानुमान अनुसार जैसलमेर में फिलहाल शीतलहर का असर अगले कुछ दिनों तक बना रह सकता है। रात के तापमान में और गिरावट की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को अत्यधिक सर्दी से बचाव के लिए सतर्क रहने, गर्म कपड़े पहनने और अनावश्यक रूप से खुले में देर तक न रहने की सलाह दी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Jan 2026 09:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / पोकरण में तेज बर्फीली हवा से फसलों को नुकसान तो मोहनगढ़ मे खेतों व वाहनों पर बर्फ की परतें

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

सांकेतिक बोर्ड से टकराई बाइक, खेत की कंटीली तार में उलझे, दो की मौत

जैसलमेर

निकासी ठप नाचना बस स्टैंड बना तालाब, दुकानों और राहगीरों पर संकट

जैसलमेर

जैसलमेर में भूमिहीन किसानों को मिलेगी राहत, अपात्र घोषित फाइलों की फिर होगी जांच

Relief for Landless Farmers in Jaisalmer
जैसलमेर

सरहदी जिले में मावठ की बूंदों का बरसा अमृत, खेतों में लौटी हरियाली

जैसलमेर

ओरण बचाओ पैदल यात्रा रामगढ़ पहुंची, पुष्प वर्षा से स्वागत

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.