पाइप लगाकर किया कीचड़ का निस्तारण… अब शीघ्र बनेगी डामर सड़क

पोकरण कस्बे के आडा बाजार में कीचड़ व गंदगी की समस्या को लेकर नगरपालिका की ओर से शनिवार को पाइप लगाकर निस्तारण किया गया। गौरतलब है कि आडा बाजार में बड़ी संख्या में दुकानें, ब्रेकरी व फास्ट फूड की दुकानें भी है। वर्षों पूर्व निर्मित नालियां क्षतिग्रस्त हो चुकी है। जिसके कारण गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है। विद्यालय व फास्ट फूड की दुकानों के पास नालियों की व्यवस्था नहीं है।
ऐसे में गंदा पानी व कीचड़ सडक़ पर बह रहा है। कीचड़ के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही आए दिन राहगीर व विद्यार्थी रपटकर नीचे गिर रहे है। जिससे उन्हें चोटें लगने का खतरा बढ़ गया है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका के शनिवार के अंक में इधर गंदगी, उधर बदहाली : टूटी सडक़ भी बनी समस्या… जिम्मेदार अब तक अनजान शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। समाचार प्रकाशन के बाद जिम्मेदार हरकत में आए। नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित शनिवार को सुबह आडा बाजार पहुंचे और समस्या के बारे में जानकारी ली। उन्होंने तत्काल पालिका से यहां पाइप लगवाए और गंदे पानी की निकासी के प्रबंध किए। साथ ही कचरे के निस्तारण के लिए कर्मचारियों को प्रतिदिन कचरा उठवाने के लिए पाबंद किया।
नगरपालिका अध्यक्ष पुरोहित ने बताया कि आडा बाजार में सडक़ के पुनर्निर्माण के लिए कार्यादेश दे दिया गया है। पाइप लगाने व सीवरेज का कार्य बाकि है। शीघ्र ही यहां डामर सडक़ का निर्माण करवाया जाएगा। जिससे लोगों को राहत मिल सकेगी।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग