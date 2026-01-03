पाइप लगाकर किया कीचड़ का निस्तारण… अब शीघ्र बनेगी डामर सड़क

ऐसे में गंदा पानी व कीचड़ सडक़ पर बह रहा है। कीचड़ के कारण आमजन को आवागमन में परेशानी हो रही है। साथ ही आए दिन राहगीर व विद्यार्थी रपटकर नीचे गिर रहे है। जिससे उन्हें चोटें लगने का खतरा बढ़ गया है। इसी को लेकर राजस्थान पत्रिका के शनिवार के अंक में इधर गंदगी, उधर बदहाली : टूटी सडक़ भी बनी समस्या… जिम्मेदार अब तक अनजान शीर्षक से प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया। समाचार प्रकाशन के बाद जिम्मेदार हरकत में आए। नगरपालिका अध्यक्ष मनीष पुरोहित शनिवार को सुबह आडा बाजार पहुंचे और समस्या के बारे में जानकारी ली। उन्होंने तत्काल पालिका से यहां पाइप लगवाए और गंदे पानी की निकासी के प्रबंध किए। साथ ही कचरे के निस्तारण के लिए कर्मचारियों को प्रतिदिन कचरा उठवाने के लिए पाबंद किया।