नेटवर्क ठप : आस्था के सागर में डूबा संवाद… न कॉल की ध्वनि, न इंटरनेट की गूंज, श्रद्धालु बेबस

नेटवर्क ठप होने का सबसे बड़ा असर डिजिटल लेनदेन पर पड़ा है। दुकानदारों और यात्रियों दोनों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है।खाने-पीने से लेकर होटल और कमरे तक का भुगतान डिजिटल माध्यम से नहीं हो पा रहा।

दुकानदार रमेशचंद्र शर्मा बताते हैं कि लोग यूपीआइ से भुगतान करना चाहते हैं, लेकिन नेटवर्क न होने से मशीन ही काम नहीं करती। कई बार ग्राहक के पास नकद नहीं होता, तब दोनों पक्षों को दिक्कत होती है।