स्वर्णनगरी में फिर गिरा रात का पारा, बढ़ा सर्दी का असर

मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम 12.6 डिग्री रहा। यह इस सीजन का अब तक का न्यूनतम तापमान है। एक दिन पहले शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.0 और न्यूनतम 13.0 डिग्री रहा था। शनिवार अलसुबह मॉर्निंग वॉक पर नियमित रूप से जाने वाले अंकुर सिंह ने बताया कि गर्म कपड़े पहनना अब जरूरी हो गया है।