स्वर्णनगरी में फिर गिरा रात का पारा, बढ़ा सर्दी का असर

स्वर्णनगरी में सर्दी का असर निरंतर गहराने लगा है। सुबह जल्दी और शाम से लेकर रात तक अब लोगों को बाकायदा शरद ऋतु के आगमन का अहसास हो गया है।
मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिन का अधिकतम तापमान 30.9 और न्यूनतम 12.6 डिग्री रहा। यह इस सीजन का अब तक का न्यूनतम तापमान है। एक दिन पहले शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 31.0 और न्यूनतम 13.0 डिग्री रहा था। शनिवार अलसुबह मॉर्निंग वॉक पर नियमित रूप से जाने वाले अंकुर सिंह ने बताया कि गर्म कपड़े पहनना अब जरूरी हो गया है।
इसके बावजूद चेहरे और हाथों जैसे खुले अंगों पर शीतल हवा और वातावरण का प्रभाव महसूस होता रहता है। सूर्योदय के बाद मौसम अनुकूल हो गया। इससे सैलानियों के साथ ही स्थानीय लोगों को भ्रमण व आवाजाही करने में सुविधा हो गई। घरों व दुकानों में पंखें धीरे-धीरे बंद होने लगे हैं। अगले सप्ताह में तापमान में और गिरावट आने के आसार हैं।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग