जैसलमेर

स्वर्णनगरी में रात के तापमान में 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी

स्वर्णनगरी में सर्दी के तेवर कभी गरम तो कभी थोड़े नरम वाली चाल को बरकरार रखे हुए हैं।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 05, 2026

स्वर्णनगरी में सर्दी के तेवर कभी गरम तो कभी थोड़े नरम वाली चाल को बरकरार रखे हुए हैं। महीने की पहली तारीख से सर्द हवाओं के चलन और कोहरे की मौजूदगी ने कड़ाके की सर्दी का अहसास करवाया।

बीच के दिनों में न्यूनतम पारा नीचे की ओर जाता रहा और इसके कारण रात में कमरों में भी ठिठुरने की नौबत आ गई। अब बीती रात एक बार फिर न्यूनतम पारे में एक साथ 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिन का अधिकतम तापमान 24.2 और गत रात का न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सै. रिकॉर्ड किया गया। जबकि एक दिन पहले रविवार को यह क्रमश: 24.6 व 7.8 डिग्री रहा था। सोमवार को दिन में अच्छी धूप खिली और लोगों को सर्दी की जकडऩ से काफी हद तक राहत मिल गई। हालांकि दोपहर बाद आकाश में हल्के बादल भी छाए रहे। शाम से ठंडक में बढ़ोतरी का अनुभव हुआ।

Published on:

05 Jan 2026 08:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / स्वर्णनगरी में रात के तापमान में 3.2 डिग्री की बढ़ोतरी

