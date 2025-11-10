एटीएम चोरों का नहीं मिला सुराग, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

ताकि गाड़ी के यहां से गुजरने की जानकारी मिल सके। इसके अलावा मोबाइल नंबरों की लोकेशन भी तलाशी जा रही है। स्टेट बैंक के एटीएम में नगदी भरने वाली सीएमएस कंपनी के कार्मिकों का कहना था कि एटीएम में शनिवार को 11 लख रुपए डाले गए थे, जबकि उससे पहले भी एक लाख से अधिक रुपए थे। कुल 12 लाख रुपए से अधिक की राशि एटीएम में थी, जिसे एटीएम सहित अज्ञात चोर चुराकर ले गए। गौरतलब है कि मोहनगढ़ क्षेत्र के नेहड़ाई गांव में शनिवार देर रात चोरी की बड़ी वारदात हुई थी। यहां भारतीय स्टेट बैंक की एटीएम मशीन को चोर उखाड़कर ले गए थे। नहरी क्षेत्र में पुलिस की ओर से चोरों व वाहन की तलाश की जा रही है, वहीं संदिग्धों पर भी नजर रखी जा रही है।