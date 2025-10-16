नाचना चौराहा पर रोड लाइट नहीं: यहां रात को सफर करना नहीं आसान, परेशानी अपार

नाचना चौराहे पर बस स्टैंड की कमी के कारण चौराहे पर बसों की समय सारणी और रूट को बताने वाला भी कोई नहीं है। रामदेवरा के नाचना चौराहे से जैसलमेर, नाचना, फलोदी, बीकानेर, नागौर व जयपुर की तरफ का यातायात एक ही जगह से जाता है। राष्ट्रीय हाइवे पर स्थित इस चौराहे पर यात्री व पर्यटकों को धूप व सर्दी में ही बसोंं का इंतजार करना पड़ रहा है। चौराहे पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है। कस्बे के नाचना चौराहे से रात में सफर करने वाले यात्रियों और ग्रामीणों को रोड लाइटें और सार्वजनिक शौचालयों की कमी के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। नाचना चौराहा पर नाचना और बीकानेर की तरफ सफर करने वालो को देर रात तक बसों का इंतजार करना पड़ता है। इस कारण रात मे वहां पर रुकने वाले यात्रियों को खुले मे ही शौच के लिए जाना पड़ता है। रोड लाइटें नहीं होने के कारण चौराहे पर घना अंधेरा रहता है। नाचना चौराहे पर से राष्ट्रीय हाइवे-11 और नाचना की तरफ जाने वाले सैकड़ों यात्री रोज सफर करते है तथा जैसलमेर से जयपुर की तरफ जाने के लिए विदेशी पर्यटक भी वहां पर बसों के रुके के कारण आधारभूत सुविधाएं ढूंढते रहते हैं।