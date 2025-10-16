Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

नाचना चौराहा पर रोड लाइट नहीं: यहां रात को सफर करना नहीं आसान, परेशानी अपार

राह में अंधेरे का साम्राज्य, जगह-जगह गड्ढ़े, रात्रि में सडक़ों पर आवारा पशु और ऐसे में सडक़ पार करना खतरे से खाली नहीं है।

2 min read

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Oct 16, 2025

oplus_0

राह में अंधेरे का साम्राज्य, जगह-जगह गड्ढ़े, रात्रि में सडक़ों पर आवारा पशु और ऐसे में सडक़ पार करना खतरे से खाली नहीं है। कुछ ऐसे ही हाल है रामदेवरा पोकरण राष्ट्रीय राज मार्ग -11 की सडक़ मार्ग और नाचना चौराहा का। यहां कई दिनों से बंद रोड लाइटों के कारण राहगीरों व वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि हाइवे से संबधित विभाग की ओर से कुछ वर्ष पूर्व गांव के पोकरण - रामदेवरा और रामदेवरा - फलोदी की ओर जाने वाले राष्ट्रीय राज मार्ग- 11 पर रोड लाइटें लगाई गई थी। लंबे समय से इनकी देखरेख नहीं हुई है, ऐसे में कई विद्युत पोल पर ज्यादातर रोड लाइटें गत कई दिनों से बंद है। आमजन को यहां से अंधेरे के बीच वाहन निकलने में परेशानी हो रही है। पोकरण रामदेवरा रोड तथा रामदेवरा - फलोदी हाइवे की पुलिया के ऊपर की सडक़ तक लगाई गई रोड लाइटें गत कई दिनों से बंद है। ऐसे में राष्ट्रीय राज मार्ग 11 रामदेवरा के फलोदी और पोकरण के मुख्य मार्गों पर शाम होते ही अंधेरा पसर जाता है।

रात में अंधेरे का साम्राज्य

रामदेवरा के राष्ट्रीय राजमार्ग- 11 के पास स्थित नाचना चौराहा के नाम से मुख्य सडक़ मार्ग पर लंबे समय से रोड लाइटों का अभाव बना हुआ है। ऐसे में शाम होते ही यहां पर घनी आवाजाही के बीच लोगों को अंधेरे का सामना करना पड़ता है। मुख्य नाचना चौराहे पर रोड लाइट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। ऐसे में लंबे समय से यहां शाम होते ही अंधेरा छा जाता है। हाइ-वे की पुलिया की जो रोड लाइट लगी हुई है। उसके जलने से लोगों को यहां कुछ राहत मिल रही थी, लेकिन लंबे समय से हाइवे की रोड लाइटें भी खराब है। ऐसे में पुलिया के ऊपर भी अंधेरा छाया रहता है। पुलिया के नीचे तो अंधेरे का साम्राज्य लंबे समय से कायम है। ऐसे में लोगों को अंधेरे के बीच शाम ढलते ही भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

सुविधाओं का अभाव

नाचना चौराहे पर बस स्टैंड की कमी के कारण चौराहे पर बसों की समय सारणी और रूट को बताने वाला भी कोई नहीं है। रामदेवरा के नाचना चौराहे से जैसलमेर, नाचना, फलोदी, बीकानेर, नागौर व जयपुर की तरफ का यातायात एक ही जगह से जाता है। राष्ट्रीय हाइवे पर स्थित इस चौराहे पर यात्री व पर्यटकों को धूप व सर्दी में ही बसोंं का इंतजार करना पड़ रहा है। चौराहे पर आधारभूत सुविधाओं की कमी है। कस्बे के नाचना चौराहे से रात में सफर करने वाले यात्रियों और ग्रामीणों को रोड लाइटें और सार्वजनिक शौचालयों की कमी के कारण परेशानी उठानी पड़ती है। नाचना चौराहा पर नाचना और बीकानेर की तरफ सफर करने वालो को देर रात तक बसों का इंतजार करना पड़ता है। इस कारण रात मे वहां पर रुकने वाले यात्रियों को खुले मे ही शौच के लिए जाना पड़ता है। रोड लाइटें नहीं होने के कारण चौराहे पर घना अंधेरा रहता है। नाचना चौराहे पर से राष्ट्रीय हाइवे-11 और नाचना की तरफ जाने वाले सैकड़ों यात्री रोज सफर करते है तथा जैसलमेर से जयपुर की तरफ जाने के लिए विदेशी पर्यटक भी वहां पर बसों के रुके के कारण आधारभूत सुविधाएं ढूंढते रहते हैं।

यात्री हो रहे परेशान

रोड लाइट का नाचना चौराहे पर पूरी तरह अभाव बना हुआ हैं, जिससे रात में न सिर्फ रामदेवरा के ग्रामीण बल्कि अन्य जगहों से आए यात्री भी परेशान होते हैं। इस तरफ प्रशासन ध्यान देकर रोड लाइट लगवाए तो सभी राहत मिल जाएगी।

  • महेंद्रसिंह तंवर, व्यापारी, रामदेवरा

Published on:

16 Oct 2025 09:36 pm

नाचना चौराहा पर रोड लाइट नहीं: यहां रात को सफर करना नहीं आसान, परेशानी अपार

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

