बाइक्स की भिड़ंत में एक की मौत, दूसरा घायल

जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट चौराहा स्थित पुलिया के पास शनिवार देर शाम दो मोटरसाइकिलों के बीच भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार घायल हो गया। पुलिस के अनुसार ट्रांसपोर्ट चौराहा के पास दो बाइक्स बुरी तरह से आपस में टकरा गई। इसमें सत्यनारायण दैया (47) पुत्र राणीदान निवासी किशनघाट की मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक सवार कमल माली निवासी किशनघाट घायल हो गया।
इस मामले में मृतक के परिवारजन और अन्य लोग रविवार सुबह जवाहिर चिकित्सालय के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने हादसे में साजिश होने का संदेह व्यक्त किया। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई करने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से बाद में समझाइश किए जाने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम करवा कर शव उठाया। कोतवाली पुलिस में इस संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग