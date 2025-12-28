बाइक्स की भिड़ंत में एक की मौत, दूसरा घायल

इस मामले में मृतक के परिवारजन और अन्य लोग रविवार सुबह जवाहिर चिकित्सालय के मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने हादसे में साजिश होने का संदेह व्यक्त किया। धरने पर बैठे लोगों ने पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई करने तक शव उठाने से इनकार कर दिया। पुलिस प्रशासन की तरफ से बाद में समझाइश किए जाने के बाद उन्होंने पोस्टमार्टम करवा कर शव उठाया। कोतवाली पुलिस में इस संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है।