22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

गणतंत्र दिवस से पहले पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू, 27 तक चलेगा

गणतंत्र दिवस को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार से ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। अभियान का 27 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। सर्दी, कोहरा और कम दृश्यता की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। अभियान के तहत [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jan 22, 2026

गणतंत्र दिवस को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार से ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। अभियान का 27 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। सर्दी, कोहरा और कम दृश्यता की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। अभियान के तहत अधिक संख्या में जवान सरहद की चौकियों पर भेजे गए। अधिकारी भी पेट्रोलिंग का हिस्सा बनकर निगरानी की स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस के आसपास सुरक्षा पहरा मजबूत किया जा सके। अभियान की अवधि में पैदल गश्त के साथ वाहन और ऊंटों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को सीमा चौकियों में दिन-रात रहकर चौकसी पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। सूचना आदान-प्रदान प्रणाली मजबूत की गई और जवानों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। राजस्थान के चार जिले पाकिस्तान सीमा से जुड़े हैं—श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। इनमें जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा सबसे लंबी और बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा सबसे छोटी है। सीसुब अभियान के दौरान सुरक्षा प्रहरी चौबीसों घंटे सरहद पर सक्रिय हैं। सर्दी के मौसम में सुबह और शाम घना कोहरा और धुंध छाई रहती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को त्रुटिरहित रखना प्राथमिकता रहती है।

चाक-चौबंद प्रबंध

ऑपरेशन सर्द हवा के दौरान सरहद पर नफरी बढ़ाई गई है। अधिकारी भी बॉर्डर पर रहकर पेट्रोलिंग में भाग लेंगे। सुरक्षा के चाक-चौबंद प्रबंध है। सुरक्षा प्रहरी सरहद की सुरक्षा के लिए वैसे भी 24 घंटे सजग रहते हैं और दायित्वों का निर्वहन करते हैं।

  • महेश कुमार नेगी, उप महानिरीक्षक, सीमा सुरक्षा बल, सेक्टर दक्षिण, जैसलमेर

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Jan 2026 10:16 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / गणतंत्र दिवस से पहले पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू, 27 तक चलेगा

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

मरु महोत्सव-2026: 800 से अधिक विद्यार्थियों ने अनुशासन और जोश के साथ सहभागिता निभाई

जैसलमेर

छात्र का अपहरण कर मारपीट, दिन दहाड़े घटित घटना से फैली सनसनी

जैसलमेर

मरू महोत्सव-2026 के प्री इवेंट को देशी-विदेशी सैलानियों की मिली सराहना

जैसलमेर

जैसलमेर : कचरा गाड़ी में स्कूली छात्र का अपहरण, इलाके में सनसनी, पुलिस ने किया आरोपियों का पीछा

kidnapping, kidnapping in Jaisalmer, school student kidnapped, school student kidnapped in Rajasthan, school student kidnapped in Jaisalmer, school student kidnapped in garbage truck, Jaisalmer news, Rajasthan news, अपहरण, अपहरण इन जैसलमेर, स्कूली छात्र का अपहरण, स्कूली छात्र का अपहरण इन राजस्थान, स्कूली छात्र का अपहरण इन जैसलमेर, कचरा गाड़ी में स्कूली छात्र का अपहरण, जैसलमेर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जैसलमेर

राजस्थान के मशहूर टूरिस्ट स्पॉट पर बड़ा बदलाव, अब लगेगा पर्यटक कर और मिलेगी गोल्फ कार्ट सुविधा

Jaisalmer Tourism
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.