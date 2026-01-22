गणतंत्र दिवस से पहले पश्चिमी सरहद पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू, 27 तक चलेगा

गणतंत्र दिवस को देखते हुए सीमा सुरक्षा बल ने गुरुवार से ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया। अभियान का 27 जनवरी तक चलेगा। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ, तस्करी और अन्य अवांछनीय गतिविधियों को रोकना है। सर्दी, कोहरा और कम दृश्यता की स्थिति में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। अभियान के तहत अधिक संख्या में जवान सरहद की चौकियों पर भेजे गए। अधिकारी भी पेट्रोलिंग का हिस्सा बनकर निगरानी की स्थिति का आंकलन कर रहे हैं, ताकि सीमावर्ती क्षेत्रों में गणतंत्र दिवस के आसपास सुरक्षा पहरा मजबूत किया जा सके। अभियान की अवधि में पैदल गश्त के साथ वाहन और ऊंटों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। अधिकारियों को सीमा चौकियों में दिन-रात रहकर चौकसी पर नजर रखने के निर्देश दिए गए। सूचना आदान-प्रदान प्रणाली मजबूत की गई और जवानों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया। राजस्थान के चार जिले पाकिस्तान सीमा से जुड़े हैं—श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर, बीकानेर 168 किलोमीटर, जैसलमेर 464 किलोमीटर और बाड़मेर 228 किलोमीटर। इनमें जैसलमेर की 464 किलोमीटर सीमा सबसे लंबी और बीकानेर की 168 किलोमीटर सीमा सबसे छोटी है। सीसुब अभियान के दौरान सुरक्षा प्रहरी चौबीसों घंटे सरहद पर सक्रिय हैं। सर्दी के मौसम में सुबह और शाम घना कोहरा और धुंध छाई रहती है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को त्रुटिरहित रखना प्राथमिकता रहती है।