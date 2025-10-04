जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम से सुझाव साझा करेंगे यात्री

विशेष अभियान 5.0 के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे ने नागरिक संवाद कार्यक्रम अमृत संवाद शुरू किया है। इसी क्रम में जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर रविवार को यह कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम का उद्देश्य रेल प्रशासन और नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। इस दौरान यात्री अपने सुझाव, शिकायतें और अपेक्षाएं सीधे रेल अधिकारियों के सामने रख सकेंगे।
अमृत संवाद से पंच प्रण के भाव को साकार करते हुए नागरिक सहभागिता के माध्यम से भारतीय रेल को अधिक आधुनिक, यात्री-अनुकूल और जन-केंद्रित बनाने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्टेशन पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। यात्रियों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से रेलवे सेवाओं में सुधार लाने पर बल दिया गया है। प्राप्त सुझावों को संकलित कर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा ताकि इन्हें भविष्य की नीतियों और कार्ययोजनाओं में शामिल किया जा सके।
