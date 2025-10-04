जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम से सुझाव साझा करेंगे यात्री

अमृत संवाद से पंच प्रण के भाव को साकार करते हुए नागरिक सहभागिता के माध्यम से भारतीय रेल को अधिक आधुनिक, यात्री-अनुकूल और जन-केंद्रित बनाने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम में स्टेशन पुनर्विकास, यात्री सुविधाओं में सुधार, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी। यात्रियों और स्थानीय नागरिकों की भागीदारी से रेलवे सेवाओं में सुधार लाने पर बल दिया गया है। प्राप्त सुझावों को संकलित कर रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा ताकि इन्हें भविष्य की नीतियों और कार्ययोजनाओं में शामिल किया जा सके।