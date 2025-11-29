Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

फलसूण्ड पुलिस ने कार जब्त कर दो तस्करों से 82 ग्राम स्मैक पकड़ी

स्वर्णनगरी में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 29, 2025

स्वर्णनगरी में मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चल रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली। फलसूण्ड थाने की टीम ने 82 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर कार को जब्त किया। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार के मार्गदर्शन और वृताधिकारी भवानीसिंह के सुपरविजन में सभी थानों को तस्करी नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से अभियान तेज करने के निर्देश जारी हैं। इन्हीं निर्देशों की पालना में 28 नवंबर को फलसूण्ड थाना प्रभारी भंवरलाल के नेतृत्व में जाब्ता ने मेहरानगढ़ निवासी आमदीन पुत्र मादल खान और बरकत खान पुत्र आलम खान को संदिग्ध परिस्थिति में रोककर तलाशी ली। तलाशी में दोनों के कब्जे से 82 ग्राम स्मैक बरामद हुई।पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। बरामद स्मैक की सप्लाई श्रृंखला, स्रोत और सहयोगियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Nov 2025 08:57 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / फलसूण्ड पुलिस ने कार जब्त कर दो तस्करों से 82 ग्राम स्मैक पकड़ी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

पश्चिमी राजस्थान के सीमाई क्षेत्रों को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जाएगा: वैष्णव

जैसलमेर

भाणुनगर में दो घरों से सोने-चांदी के गहने नकदी चुरा ले गए चोर

जैसलमेर

जैसलमेर-दिल्ली नई रेलसेवा शुरू, स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस नाम घोषित

समाचार

जैसलमेर: हाईवे किनारे अवैध रूप से सटी शराब दुकानें, सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवाल

जैसलमेर

जैसलमेर: गड़ीसर चौराहा पर अव्यवस्था.. मजदूरों की भीड़ से हर पल हादसे का डर

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.