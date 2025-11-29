फलसूण्ड पुलिस ने कार जब्त कर दो तस्करों से 82 ग्राम स्मैक पकड़ी

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार के मार्गदर्शन और वृताधिकारी भवानीसिंह के सुपरविजन में सभी थानों को तस्करी नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से अभियान तेज करने के निर्देश जारी हैं। इन्हीं निर्देशों की पालना में 28 नवंबर को फलसूण्ड थाना प्रभारी भंवरलाल के नेतृत्व में जाब्ता ने मेहरानगढ़ निवासी आमदीन पुत्र मादल खान और बरकत खान पुत्र आलम खान को संदिग्ध परिस्थिति में रोककर तलाशी ली। तलाशी में दोनों के कब्जे से 82 ग्राम स्मैक बरामद हुई।पुलिस ने दोनों आरोपियों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर प्रकरण दर्ज किया। बरामद स्मैक की सप्लाई श्रृंखला, स्रोत और सहयोगियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ जारी है।