पोकरण: 1 किलोमीटर के भीतर बना दिए 15 गति अवरोधक… किसने बनाए, इसकी जानकारी किसी को नहीं

पोकरण कस्बे में फलसूंड रोड पर कुछ दिन पूर्व रातों-रात गति अवरोधक बन गए। किसने बनाए, किसके आदेश से बने, इसकी किसी को जानकारी नहीं है। इन गति अवरोधकों से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही रात में हादसे का भी भय बना हुआ है। गौरतलब है कि कस्बे में फलसूंड तिराहे से बाईपास हाइ-वे तक एक किलोमीटर फलसूंड रोड स्थित है। इस एक किलोमीटर सडक़ में पूर्व में 4-5 गति अवरोधक बने हुए थे। कुछ दिन पूर्व रात में यहां किसी ने नए गति अवरोधक बना दिए। अब यहां फलसूंड तिराहे से हाइ-वे बाईपास तक हाइ-वे के 3 गति अवरोधकों के अलावा 15 गति अवरोधक हो गए है। इनमें भी मानकों व नियमों का ध्यान भी नहीं रखा गया है। ऐसे में बिना किसी मापदंड का ध्यान रखे बनाए गए गति अवरोधकों के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही रात में कम रोशनी के कारण यहां किसी हादसे से भी इनकार नहीं किया जा सकता।