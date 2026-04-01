पोकरण : रोज 7 टन कचरा… निस्तारण व्यवस्था पूरी तरह ठप

सरहदी जिले के प्रवेश द्वार परमाणु नगरी पोकरण में स्वच्छ भारत के दावों की पोल खुल रही है। फलसूंड रोड पर हाई-वे के पास कचरे के ढेर लगे है। कस्बे से एकत्रित कचरे को यहीं खुले में डाला जा रहा है। जिनके निस्तारण की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहां गंदगी फैल रही है। गौरतलब है कि कस्बे में नगरपालिका की ओर से प्रतिदिन सफाई की व्यवस्था की जाती है। यहां दो-तीन ट्रैक्टरों के साथ 8-9 टैक्सियां लगाई गई है। अनुमान के अनुसार कस्बे से प्रतिदिन 7 टन कचरा एकत्रित किया जाता है। सफाई के लिए करीब 30 स्थायी और 50 से अधिक अस्थायी कर्मचारी लगाए गए है। जिससे पर्याप्त व्यवस्था नहीं हो रही है। ऐसे में यहां व्यवस्था चरमराई हुई है।