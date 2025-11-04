पोकरण: बस स्टैंड का टूटा मुख्य द्वार, क्षतिग्रस्त सड़क से बढ़ा खतरा… हादसे का खतरा

पोकरण कस्बे में जोधपुर रोड के किनारे स्थित केन्द्रीय बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं के चलते यहां से सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों को परेशानी से रु-ब-रु होना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की ओर से यहां यात्रियों के लिए पुख्ता प्रबंध करने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार कस्बे में वर्षों पूर्व बस स्टैंड स्थापित किया गया था। यहां से निजी व रोडवेज बसों का संचालन होता है। बस स्टैंड में सुविधाओं के विस्तार का जिम्मा नगरपालिका पर है, लेकिन वर्षों से यहां विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं करवाया गया है। ऐसे में यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालांकि करीब एक दशक पूर्व यहां कुछ कार्य अवश्य करवाए गए थे, लेकिन समय पर सार-संभाल नहीं होने के कारण वे कार्य भी जर्जर हो चुके है। बावजूद इनके संरक्षण को लेकर किसी का ध्यान नहीं गया है।