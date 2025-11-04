Patrika LogoSwitch to English

जैसलमेर

पोकरण: बस स्टैंड का टूटा मुख्य द्वार, क्षतिग्रस्त सड़क से बढ़ा खतरा… हादसे का खतरा

पोकरण कस्बे में जोधपुर रोड के किनारे स्थित केन्द्रीय बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं के चलते यहां से सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों को परेशानी से रु-ब-रु होना पड़ रहा है।

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Nov 04, 2025

पोकरण कस्बे में जोधपुर रोड के किनारे स्थित केन्द्रीय बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं के चलते यहां से सफर करने वाले सैकड़ों यात्रियों को परेशानी से रु-ब-रु होना पड़ रहा है। जिम्मेदारों की ओर से यहां यात्रियों के लिए पुख्ता प्रबंध करने को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है। जानकारी के अनुसार कस्बे में वर्षों पूर्व बस स्टैंड स्थापित किया गया था। यहां से निजी व रोडवेज बसों का संचालन होता है। बस स्टैंड में सुविधाओं के विस्तार का जिम्मा नगरपालिका पर है, लेकिन वर्षों से यहां विकास के नाम पर कोई कार्य नहीं करवाया गया है। ऐसे में यात्रियों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। हालांकि करीब एक दशक पूर्व यहां कुछ कार्य अवश्य करवाए गए थे, लेकिन समय पर सार-संभाल नहीं होने के कारण वे कार्य भी जर्जर हो चुके है। बावजूद इनके संरक्षण को लेकर किसी का ध्यान नहीं गया है।

ध्वस्त होने के कगार पर पहुंचा मुख्य द्वार

बस स्टैंड के दक्षिणी भाग में मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया था। करीब एक दशक पूर्व निर्माण करवाए गए इस द्वार की एक बार भी मरम्मत नहीं की गई है। ऐसे में जीर्ण-शीर्ण व जर्जर हो गया है। हालात यह है कि यह द्वार तेज हवा या आंधी के दौरान हिलने लगा है। ऐसे में कभी भी गिरकर ध्वस्त हो जाने से किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि जिम्मेदार कोई ध्यान नहीं दे रहे है।

सडक़ हो गई जमींदोज, उड़ती रेत से बेहाल

बस स्टैंड में वर्षों पूर्व निर्माण करवाई गई डामर सडक़ पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। वर्ष 2012-13 में डामर सडक़ का कार्य शुरू कर उसे अधूरा ही छोड़ा गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। बिछाई गई कंकरीट भी अब गायब हो चुकी है। बस स्टैंड में चारों तरफ सडक़ का नामोनिशां ही गायब हो चुका है। ऐसे में चालकों व यात्रियों को परेशानी हो रही है। विशेष रूप से बारिश के दौरान यहां चारों तरफ पानी जमा हो जाता है। ऐसे में यात्रियों व वाहनों का निकलना भी दुश्वार हो जाता है।

दर्जनों बसों का हो रहा संचालन

केन्द्रीय बस स्टैंड से प्रतिदिन कस्बे से संचालित सभी रोडवेज बसों के साथ फलसूंड, बायतु, बाड़मेर, राजमथाई, भणियाणा, बारठ का गांव, रातडिय़ा आदि रूटों पर निजी बसों का संचालन होता है। इनमें प्रतिदिन एक हजार से अधिक यात्री सफर करते है। जबकि बस स्टैंड में सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। छाया, पानी सहित विश्राम की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है, जबकि नगरपालिका की ओर से यहां विकास कार्यों को लेकर कोई कवायद नहीं की जा रही है।

शीघ्र करवाए जाएंगे कार्य
बस स्टैंड में विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से राशि स्वीकृत हुई है। शीघ्र ही यहां कार्य करवाने की कवायद शुरू की जाएगी।

  • मनीष पुरोहित, अध्यक्ष नगरपालिका, पोकरण

04 Nov 2025 11:31 pm

जैसलमेर

