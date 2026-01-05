पोकरण: ध्वस्त होने के कगार पर बस स्टैंड का मुख्य द्वार, जमींदोज हो गई सड़क भी

बस स्टैंड के दक्षिणी भाग में मुख्य द्वार का निर्माण करवाया गया था। करीब एक दशक पूर्व निर्माण करवाए गए इस द्वार की एक बार भी मरम्मत नहीं की गई है। जिसके कारण द्वार जीर्ण-शीर्ण व जर्जर हो गया है। जिसके कभी भी गिरकर ध्वस्त हो जाने से किसी बड़े हादसे से इनकार नहीं किया जा सकता। उधर, बस स्टैंड में वर्षों पूर्व निर्माण करवाई गई डामर सडक़ पूरी तरह से जमींदोज हो गई है। 2012-13 में डामर सडक़ का कार्य शुरू कर उसे अधूरा ही छोड़ा गया था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उस समय बिछाई गई कंकरीट भी अब गायब हो चुकी है। बस स्टैंड में चारों तरफ सडक़ का नामोनिशां ही गायब हो चुका है। ऐसे में वाहन चालकों व यात्रियों को परेशानी हो रही है। विशेष रूप से बारिश के दौरान यहां चारों तरफ पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण यात्रियों व वाहनों का निकलना भी दुश्वार हो जाता है।