पोकरण: नए सिरे से करे पहल तो हरियाली की राह होगी आसान

पोकरण कस्बे में नगरपालिका की ओर से अब नए सिरे से शुरुआत कर मुख्य मार्गों के डिवाइडर पर पौधे लगाए जाते है तो परमाणु नगरी का सौंदर्य खिलने के साथ पर्यटक भी आकर्षिक हो सकेंगे। परमाणु परीक्षण के बाद विश्व विख्यात हुए पोकरण को सरहदी जिले जैसलमेर का प्रवेश द्वार माना जाता है। स्वर्णनगरी घूमने के लिए प्रतिवर्ष जाने वाले हजारों पर्यटक पोकरण होकर गुजरते है। इन पर्यटकों का ठहराव पोकरण में सुनिश्चित करने और उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए गत अप्रेल 2023 में नगरपालिका की ओर से कस्बे के मुख्य मार्गों पर स्थित डिवाइडरों में पौधरोपण की योजना बनाई गई थी। जिसके अंतर्गत निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर मई माह में खजूर, पॉम-ट्री, वाशिंगटोनिया, चम्पा आदि के पौधे लगाने का कार्य शुरू किया गया था।