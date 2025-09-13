पोकरण: बारिश ने बढ़ा दिए जख्म, सड़कों के घाव हुए गहरे

पोकरण कस्बे में टूटी सडक़ों की मरम्मत एवं नवनिर्माण का कार्य कई वर्षों से नहीं हुआ है। गत दिनों हुई बारिश ने सडक़ों के जख्मों को हरा कर दिया है। डामर सडक़ें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर बिखर चुकी है, जिससे गुजरना भी मुश्किल हो रहा है और आमजन को परेशानी हो रही है। जानकारी के अनुसार कस्बे में गत कई वर्षों से डामर सडक़ें टूटी हुई है। कुछ जगहों को छोड़ दें तो गली मोहल्लों में डामर सडक़ों की मरम्मत नहीं की गई है। ऐसे में सडक़ें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त पड़ी है। गत दो माह में हुई तेज बारिश से सडक़ों में जख्म बढ़ गए और गड्ढ़े गहरे हो गए। जगह-जगह डामर उखड़ जाने और सडक़ें क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण राहगीरों व वाहन चालकों का आवागमन मुश्किल हो रहा है।