24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: जैसलमेर में 2200 किलोमीटर सड़कों से 258 बसावटें जुड़ी

ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Dec 24, 2025

ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रदेशभर में अब तक लगभग 75 हजार किलोमीटर सड़कों और 68 पुलों का निर्माण कर 15 हजार 983 बसावटों और गांवों को ऑल वेदर पक्की सड़क संपर्क से जोड़ा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेन्द्र मोहन वर्मा ने बताया कि जैसलमेर जिले में योजना के अंतर्गत करीब 2 200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 258 बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।

इससे जिले के दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में जिले में लगभग 267.18 करोड़ रुपए की लागत से 1,651 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 258 बसावटों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ा गया। साथ ही 307.95 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 10.56 करोड़ रुपए की लागत से 44.30 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया।

इसी प्रकार तृतीय चरण में अब तक 96.43 करोड़ रुपए की लागत से 196.33 किलोमीटर लंबाई की 20 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किया गया है। योजना के चौथे चरण में प्रदेश की 1638 बसावटों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके प्रथम चरण में 1216 बसावटों के लिए सड़क निर्माण और एक पुल का निर्माण प्रस्तावित है। इस चरण में लगभग 2 हजार 89 करोड़ रुपए की लागत से 3 हजार 219 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

24 Dec 2025 08:56 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: जैसलमेर में 2200 किलोमीटर सड़कों से 258 बसावटें जुड़ी

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

140 करोड़ लागत से विकसित जैसलमेर स्टेशन निरीक्षण में परखी गई कार्य प्रगति

जैसलमेर

स्वर्णनगरी में क्रिसमस ईव पर उल्लास, रोशनी, प्रार्थना और सांस्कृतिक रंगों की छटा

जैसलमेर

मध्य एशिया और यूरोप के बर्फीले क्षेत्र से भोजन की तलाश खींच लाई

जैसलमेर

सम क्षेत्र रिसोर्टों में सुरक्षा जांच दल ने किया औचक निरीक्षण

जैसलमेर

4.2 डिग्री गिरा रात का पारा, न्यूनतम स्तर पर पहुंचा

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.