प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: जैसलमेर में 2200 किलोमीटर सड़कों से 258 बसावटें जुड़ी

ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रदेशभर में अब तक लगभग 75 हजार किलोमीटर सड़कों और 68 पुलों का निर्माण कर 15 हजार 983 बसावटों और गांवों को ऑल वेदर पक्की सड़क संपर्क से जोड़ा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेन्द्र मोहन वर्मा ने बताया कि जैसलमेर जिले में योजना के अंतर्गत करीब 2 200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 258 बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।
इससे जिले के दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में जिले में लगभग 267.18 करोड़ रुपए की लागत से 1,651 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 258 बसावटों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ा गया। साथ ही 307.95 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य किया गया। द्वितीय चरण में 10.56 करोड़ रुपए की लागत से 44.30 किलोमीटर सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण किया गया।
इसी प्रकार तृतीय चरण में अब तक 96.43 करोड़ रुपए की लागत से 196.33 किलोमीटर लंबाई की 20 सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य पूर्ण किया गया है। योजना के चौथे चरण में प्रदेश की 1638 बसावटों को ऑल वेदर सड़कों से जोड़ने के लिए चिन्हित किया गया है। इसके प्रथम चरण में 1216 बसावटों के लिए सड़क निर्माण और एक पुल का निर्माण प्रस्तावित है। इस चरण में लगभग 2 हजार 89 करोड़ रुपए की लागत से 3 हजार 219 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जैसलमेर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग