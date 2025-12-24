प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना: जैसलमेर में 2200 किलोमीटर सड़कों से 258 बसावटें जुड़ी

ग्रामीण भारत को सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने अपने 25 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। योजना के तहत सार्वजनिक निर्माण विभाग ने प्रदेशभर में अब तक लगभग 75 हजार किलोमीटर सड़कों और 68 पुलों का निर्माण कर 15 हजार 983 बसावटों और गांवों को ऑल वेदर पक्की सड़क संपर्क से जोड़ा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता सुरेन्द्र मोहन वर्मा ने बताया कि जैसलमेर जिले में योजना के अंतर्गत करीब 2 200 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 258 बसावटों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ा गया है।