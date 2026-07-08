Jaisalmer: रेल पटरियां बनीं मौत का जाल, सालभर में दर्जनों पशुओं की दर्दनाक मौतें

लाठी. पशु एवं वन्यजीव बाहुल्य लाठी क्षेत्र से गुजर रही रेलवे लाइन अब राज्य पशु ऊंट, गोवंश सहित अन्य मवेशियों के लिए मौत का कारण बनती जा रही है। ओढाणिया से सोढाकोर तक रेलवे ट्रैक पर आए दिन ट्रेन की चपेट में आने से ऊंट, गाय, बकरियां, भेड़ें और दुर्लभ प्रजाति के गिद्धों की मौत हो रही है। वर्ष 2025 और 2026 के दौरान इस रेलखंड पर दर्जनों पशु और वन्यजीव जान गंवा चुके हैं। लगातार हो रहे हादसों से वन्यजीव प्रेमियों, ग्रामीणों और पशुपालकों में गहरी चिंता और रोष है।