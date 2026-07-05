5 जुलाई 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जैसलमेर

Jaisalmer: सख्त निगरानी में हुई एलडीसी परीक्षा, जैसलमेर केंद्रों पर दिखा अनुशासन और उत्साह

जैसलमेर में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती परीक्षा-2026 जिले के 19 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। परीक्षा से पहले केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें और चहल-पहल देखने को मिली, जहां त्रिस्तरीय जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। दोनों पारियों में कुल मिलाकर 76 प्रतिशत से अधिक उपस्थिति दर्ज की गई, जबकि सैकड़ों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।
2 min read
Google source verification

जैसलमेर

image

Deepak Vyas

Jul 05, 2026

ldc exam in jaisalmer

जैसलमेर. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र से परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकलते अभ्यर्थी।

जैसलमेर. स्वर्णनगरी में रविवार सुबह शहर के परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की चहल-पहल जल्दी शुरू हो गई। कोई अंतिम बार नोट्स देख रहा था तो कोई साथियों के साथ संभावित प्रश्नों पर चर्चा करता नजर आया। निर्धारित समय से पहले ही केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। त्रिस्तरीय जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थित प्रबंधन के बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं कनिष्ठ सहायक (एलडीसी) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 जिले के सभी 19 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई।

जिले में परीक्षा के लिए कुल 4200 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पारी में 3228 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 972 अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में 3202 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 998 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। इस तरह पहली पारी में 76.86 प्रतिशत तथा दूसरी पारी में 76.23 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज हुई। पहली पारी सुबह 9.30 से 12.30 बजे तथा दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। पहली पारी के लिए सुबह 8.30 बजे और दूसरी पारी के लिए दोपहर 2 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति रही।

त्रिस्तरीय जांच, फ्लाइंग टीमों की निगरानी और समयबद्ध प्रवेश से व्यवस्था रही पूरी तरह नियंत्रित

निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सका। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। फ्लाइंग टीमों ने लगातार विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की निगरानी की। प्रत्येक केंद्र पर समन्वय के लिए उप-समन्वयक तैनात रहे। अभ्यर्थियों की पहचान, दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं की त्रिस्तरीय जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों के बाहर अलग ही माहौल देखने को मिला। कई अभ्यर्थियों के चेहरों पर संतोष दिखाई दिया, जबकि कुछ साथी उत्तरों का मिलान करते और प्रश्नों पर चर्चा करते नजर आए। विशेष रूप से तर्कशक्ति आधारित प्रश्न चर्चा का विषय रहे।

तर्कशक्ति आधारित प्रश्नों ने बढ़ाई चुनौती, परीक्षा बाद उत्तरों पर विद्यार्थियो में हुई लंबी चर्चाएं

अनेक अभ्यर्थियों ने बताया कि इस खंड के प्रश्न अपेक्षा से अधिक विश्लेषणात्मक थे और केवल रटकर नहीं, बल्कि तार्किक सोच के आधार पर हल किए जा सकते थे। उनका मानना था कि यह भाग चयन प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दिनभर सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सामान्य बनी रही। कहीं से भी अव्यवस्था या किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। शांतिपूर्ण माहौल, सुदृढ़ सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रबंधन के बीच जिले में एलडीसी भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Jul 2026 09:06 pm

Published on:

05 Jul 2026 09:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaisalmer / Jaisalmer: सख्त निगरानी में हुई एलडीसी परीक्षा, जैसलमेर केंद्रों पर दिखा अनुशासन और उत्साह

बड़ी खबरें

View All

जैसलमेर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaisalmer: पहली ही बारिश में फिर पानी-पानी जिला अस्पताल, मरीजों व परिजनों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी

jaisalmer govt hospital
जैसलमेर

Jaisalmer: सोलर पैनल की चपेट में आए दादा-पोते, बुजुर्ग की मौत, बच्चे जोधपुर रेफर

gandhi collony jaisalmer accident
जैसलमेर

Jaisalmer: सेवण घास चारागाह में भीषण आग, बारिश बनी राहत, बड़ा नुकसान टला

jsm lathi news
जैसलमेर

Jaisalmer: सैन्य स्टेशन स्थित सीएसडी कैंटीन में आग से लाखों का नुकसान

aag at canteen
जैसलमेर

Jaisalmer: चक्रवाती हवाओं से दर्जनों पोल गिरे, कस्बे सहित कई गांव अंधेरे में डूबे

ramdevra photo
जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.