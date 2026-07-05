Jaisalmer: सख्त निगरानी में हुई एलडीसी परीक्षा, जैसलमेर केंद्रों पर दिखा अनुशासन और उत्साह

जैसलमेर. राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित परीक्षा केंद्र से परीक्षा समाप्त होने के बाद बाहर निकलते अभ्यर्थी।
जैसलमेर. स्वर्णनगरी में रविवार सुबह शहर के परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की चहल-पहल जल्दी शुरू हो गई। कोई अंतिम बार नोट्स देख रहा था तो कोई साथियों के साथ संभावित प्रश्नों पर चर्चा करता नजर आया। निर्धारित समय से पहले ही केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लग गईं। त्रिस्तरीय जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को प्रवेश मिला। कड़ी सुरक्षा और व्यवस्थित प्रबंधन के बीच राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की लिपिक ग्रेड-द्वितीय एवं कनिष्ठ सहायक (एलडीसी) संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा-2026 जिले के सभी 19 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई।
जिले में परीक्षा के लिए कुल 4200 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। पहली पारी में 3228 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि 972 अनुपस्थित रहे। दूसरी पारी में 3202 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी और 998 अभ्यर्थी गैरहाजिर रहे। इस तरह पहली पारी में 76.86 प्रतिशत तथा दूसरी पारी में 76.23 प्रतिशत उपस्थिति दर्ज हुई। पहली पारी सुबह 9.30 से 12.30 बजे तथा दूसरी पारी दोपहर 3 से शाम 6 बजे तक आयोजित हुई। पहली पारी के लिए सुबह 8.30 बजे और दूसरी पारी के लिए दोपहर 2 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति रही।
निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सका। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। फ्लाइंग टीमों ने लगातार विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की निगरानी की। प्रत्येक केंद्र पर समन्वय के लिए उप-समन्वयक तैनात रहे। अभ्यर्थियों की पहचान, दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं की त्रिस्तरीय जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों के बाहर अलग ही माहौल देखने को मिला। कई अभ्यर्थियों के चेहरों पर संतोष दिखाई दिया, जबकि कुछ साथी उत्तरों का मिलान करते और प्रश्नों पर चर्चा करते नजर आए। विशेष रूप से तर्कशक्ति आधारित प्रश्न चर्चा का विषय रहे।
अनेक अभ्यर्थियों ने बताया कि इस खंड के प्रश्न अपेक्षा से अधिक विश्लेषणात्मक थे और केवल रटकर नहीं, बल्कि तार्किक सोच के आधार पर हल किए जा सकते थे। उनका मानना था कि यह भाग चयन प्रक्रिया में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। दिनभर सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था सामान्य बनी रही। कहीं से भी अव्यवस्था या किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। शांतिपूर्ण माहौल, सुदृढ़ सुरक्षा और सुव्यवस्थित प्रबंधन के बीच जिले में एलडीसी भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
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