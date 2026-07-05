Jaisalmer: सख्त निगरानी में हुई एलडीसी परीक्षा, जैसलमेर केंद्रों पर दिखा अनुशासन और उत्साह

निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश नहीं मिल सका। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। फ्लाइंग टीमों ने लगातार विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं की निगरानी की। प्रत्येक केंद्र पर समन्वय के लिए उप-समन्वयक तैनात रहे। अभ्यर्थियों की पहचान, दस्तावेज और अन्य औपचारिकताओं की त्रिस्तरीय जांच के बाद ही प्रवेश दिया गया। परीक्षा समाप्त होने के बाद केंद्रों के बाहर अलग ही माहौल देखने को मिला। कई अभ्यर्थियों के चेहरों पर संतोष दिखाई दिया, जबकि कुछ साथी उत्तरों का मिलान करते और प्रश्नों पर चर्चा करते नजर आए। विशेष रूप से तर्कशक्ति आधारित प्रश्न चर्चा का विषय रहे।