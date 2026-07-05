Jaisalmer: सोलर पैनल की चपेट में आए दादा-पोते, बुजुर्ग की मौत, बच्चे जोधपुर रेफर

जैसलमेर. जैसलमेर में गत शनिवार शाम तेज हवाओं के साथ आई बारिश एक हंसते-खेलते परिवार को गमगीन कर दिया। अपने दो छोटे-छोटे पोतों को लेकर घर से बाहर निकले बुजुर्ग के ऊपर गांधी कॉलोनी में एक होटल की छत पर लगा सोलर पैनल तेज हवा में उखडकऱ आ गिरा। स्कूटी से गुजर रहे खत्री पाड़ा निवासी सौभाग्यमल खत्री उर्फ सुभाष (करीब 60) पुत्र नखतमल और उनके दो पोते संयम (4) व वंश (2) इसकी चपेट में आ गए। हादसे के बाद सौभाग्यमल खत्री की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद अग्रिम इलाज के लिए जोधपुर रेफर किया गया। सोलर प्लेटों की मार से सडक़ पर खड़ी एक गाय की भी मौत हो गई। इससे पहले लोगों ने घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। रविवार सुबह सौभाग्यमल खत्री के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंपा गया। जिनका शाम के समय समाज के श्मशान स्थल पर अंतिम संस्कार किया गया। खत्री समाज के अधिकांश लोगों ने प्रतिष्ठान बंद रख कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।