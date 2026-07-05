Jaisalmer: पहली ही बारिश में फिर पानी-पानी जिला अस्पताल, मरीजों व परिजनों को उठानी पड़ रही भारी परेशानी

हर बरसात में अस्पताल परिसर में जलभराव की समस्या सामने आती है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सका है। सामान्य बारिश में ही पानी भर जाने से स्पष्ट है कि अस्पताल की जल निकासी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। जगह-जगह पानी जमा रहने से आवाजाही प्रभावित हो जाती है और मरीजों को फिसलने का खतरा भी बना रहता है। जब कभी भारी बारिश होती है तो अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान पर लंबे समय तक पानी जमा रहने से संक्रमण और मच्छरों के पनपने का खतरा बढ़ जाता है। मरीजों और उनके परिजनों की ओर से अस्पताल परिसर से शीघ्र जल निकासी और नियमित सफाई की मांग की जाती रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर मानसून में यही स्थिति बनती है, लेकिन समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। लोगों ने अस्पताल प्रशासन और संबंधित विभाग से जल निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने और परिसर का समतलीकरण करवाने की मांग की है, ताकि आगामी बारिश में मरीजों को इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े।